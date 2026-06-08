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Empresa costarricense LWS se alía con Modulex para impulsar crecimiento regional

Tras casi 15 años de crecimiento sostenido, LWS se decanta por fortalecer su presencia en hotelería y clientes corporativos mediante una alianza estratégica con la firma global Modulex.

Por Alejandro Monge

Presentado por: lws








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.