Empresa costarricense LWS se alía con Modulex para impulsar crecimiento regional

La empresa costarricense especializada en rotulación y señalización corporativa LWS busca ampliar su presencia en Centroamérica y el Caribe tras convertirse en partner de la firma global Modulex, con presencia en más de 50 países.

Con cerca de 15 años de operación y un crecimiento sostenido, la empresa liderada por Andrés Ugalde y José Peraza, dos de sus tres socios originales, dedicada a la fabricación de rótulos, señalética, tótems y soluciones de branding corporativo, dio un salto importante para proyectarse hacia una nueva clientela en el país y nuevos mercados en Centroamérica y el Caribe.

LWS cuenta con equipo y recursos especializados para la confección de sus rótulos y demás productos que ofrecen.

LWS venía buscando nuevas oportunidades que le permitieran seguir creciendo y encontró en Modulex, empresa danesa especializada en rotulación y señalización corporativa a nivel internacional, un aliado estratégico para impulsar esa expansión. Las conversaciones iniciaron en noviembre de 2025 y, tras varios meses de negociación, ambas compañías concretaron el acuerdo en enero de este año para luego realizar el lanzamiento oficial de la alianza a finales de marzo.

Para Andrés Ugalde, gerente general de LWS, esta alianza representa la posibilidad de acelerar significativamente el crecimiento que la empresa proyectaba alcanzar en los próximos años.

“Ya no somos una empresa local explicando quién es LWS, ahora llegamos respaldados por una firma global. Eso nos abre puertas y nos permite acelerar un crecimiento que probablemente nos hubiera tomado ocho o diez años”, comentó Ugalde.

Entrevista LWS Andrés Ugalde, gerente general de LWS. (Esteban Bermúdez)

Gracias a este partnership, LWS se visualiza ampliando su presencia en clientes corporativos y en la industria hotelera, segmento en el que ya tienen experiencia, pero que proyectan fortalecer aún más en los próximos años.

De hecho, actualmente LWS trabaja en el proyecto del JW Marriott Guanacaste, por encargo de Modulex, que confió en la empresa costarricense para desarrollar parte de la ejecución y fabricación del proyecto.

LWS se especializa en la fabricación de rótulos, señalética, tótems y soluciones de branding corporativo para clientes nacionales e internacionales.

“Nosotros ya tenemos bastante camino recorrido en la parte del conocimiento sobre cómo hacer las cosas y cómo fabricarlas. Modulex, por su parte, tiene como fortaleza el diseño y la estandarización de procesos con grandes corporativos, arenas y cadenas hoteleras. Ahí es donde está la parte más interesante de esta alianza estratégica, porque existe un complemento muy fuerte entre ambas compañías y eso también nos ayuda a darnos a conocer más allá de nuestras fronteras”, añadió Ugalde.

Estándares globales

Fundada por Lego Group en 1963, Modulex es una empresa especializada en comunicación visual y diseño de marcas en espacios físicos con presencia en más de 50 países a nivel mundial. La compañía trabaja con proyectos de gran escala a nivel mundial que incluye a cadenas hoteleras, clientes corporativos y otros.

Uno de los elementos que más llamó la atención de LWS es el enfoque de Modulex en temas como la sostenibilidad, la cual implementan mediante el desarrollo de materiales y procesos orientados a reducir la huella de carbono dentro de la industria de la señalización.

Entre las soluciones que se destacan cuentan con acrílico 100% reciclado con capacidad para reducir su huella de carbono en un 80%, así como láminas sostenibles creadas a partir de alfombras provenientes de cruceros y otros.

Para la empresa costarricense, esta alianza también representa una oportunidad para fortalecer sus estándares en rubros como fabricación operativa: “Cuando tuvimos las reuniones con Modulex vimos la oportunidad de traer materiales distintos. Tal vez pueden ser más costosos que otros productos del mercado, pero el enfoque es ofrecer un valor agregado basado en sostenibilidad. Creemos que los clientes están dispuestos a pagar por eso y ahí también está la oportunidad de diferenciarnos”, comentó Andrés Ugalde.

La ambición de crecimiento y la capacidad de adaptarse a nuevos retos han sido parte fundamental de la evolución de LWS.

En evolución continua

LWS no nació siendo la empresa que es hoy. Actualmente cuenta con más de 50 colaboradores directos y alrededor de 70 personas de manera indirecta, pero sus inicios fueron mucho más modestos.

El proyecto arrancó con Andrés Ugalde, José Peraza y un tercer socio, quienes decidieron importar una máquina láser para corte industrial tras detectar una necesidad en el mercado.

Desde un espacio de apenas 52 metros cuadrados, la empresa comenzó realizando cortes para materiales y maquetas dirigidas principalmente a estudiantes de arquitectura. Con el paso de los años, la demanda los llevó a asumir proyectos cada vez más grandes y complejos, evolucionando progresivamente hacia la rotulación, señalización corporativa y el desarrollo de proyectos para cadenas hoteleras y clientes corporativos.

Andrés Ugalde y José Peraza acumulan cerca de 15 años trabajando juntos desde los inicios de LWS, empresa que fundaron junto a un tercer socio.

Ugalde y Peraza, ambos ingenieros industriales, aseguran que la ambición de crecimiento y la capacidad de adaptarse a las necesidades del mercado fueron claves para impulsar la evolución de la compañía.

“Nos hemos ido formando por la demanda. Empezamos haciendo cortes y maquetas, después llegaron las letras, luego los rótulos y poco a poco proyectos cada vez más grandes”, explicó José Peraza, gerente de Logística de LWS.

El equipo técnico de LWS participa en distintas etapas de producción para garantizar la calidad de cada proyecto. (LWS/LWS)

El salto hacia proyectos de gran escala

Uno de los momentos que marcó un antes y un después para LWS llegó cuando la empresa asumió uno de sus primeros grandes proyectos hoteleros en Guanacaste, una experiencia que obligó a la compañía a crecer en capacidad operativa y estructura.

José Peraza, gerente de logística de LWS. (Rafael Pacheco)

“En ese momento éramos un equipo muy pequeño y nos tocó aprender a resolver sobre la marcha. Ese proyecto prácticamente valía más que la empresa, pero nos ayudó a entender que sí teníamos capacidad para asumir retos mucho más grandes”, recordó Peraza.

Actualmente, LWS ya ha desarrollado proyectos fuera de Costa Rica en mercados como Panamá, Jamaica, Barbados y las Islas Turcos y Caicos. Con la nueva alianza junto a Modulex, la empresa espera acelerar ese crecimiento y fortalecer su presencia en nuevos mercados de la región.