Innovación y servicio personalizado, las claves de la expansión de Bakertilly en Costa Rica

La pandemia fue un punto de quiebre para países, Gobiernos, empresas y personas en 2020; lo inesperado y la profundidad de sus consecuencias en materia de salud, economía y gobernabilidad, provocó un vuelco significativo en el accionar del mundo global y a escala local.

Y mientras muchas empresas cerraban oficinas, congelaban proyectos y despedían personal, Bakertilly se afianzaba en Costa Rica, contratando personal y ofreciendo webinars sobre temas de actualidad financiera, contable y de impuestos, echando mano de su talento humano para mejorar aún más el trato personalizado a sus clientes.

De acuerdo con Alberto Porras Rojas, socio director de Bakertilly, desde antes del 2020, la oficina se estaba enfocando a digitalizar sus procesos en las áreas tecnológicas y de servicios, así que la pandemia no hizo mella en su forma de desarrollo de la estrategia.

La innovación dio sus frutos ya que la facturación de la empresa creció casi en un 20% y tuvieron que contratar personal para poder atender el crecimiento de los servicios y enfocado a una estrategia de negocios donde compartieron información sobre precios de transferencia, de impuestos y auditorías.

Alberto Porras Rojas, socio director de Bakertilly.

“Como socio director, mi enfoque siempre ha sido el de estar dispuestos a desarrollar nuevos servicios y echar mano de la tecnología para contar con soluciones multidisciplinarias de acuerdo con la necesidad de nuestra clientela”, recalca Porras Rojas.

Logro de objetivos

Sin duda, con el regreso a la “normalidad” llena de cambios en las formas de trabajar, este 2023 ha sido el año en el que Bakertilly se ha ido posicionando como una de las firmas locales con mayor nivel de innovación y crecimiento del país y que la ha ubicado en el puesto número 9 a nivel global.

De acuerdo con su socio director, Bakertilly es una de las firmas multidisciplinarias de mayor crecimiento a escala global y por ello fue premiada recientemente con el “Network of the Year” del International Accounting Forum and Awards en el Forum and Awards 2023, como la mejor firma de servicios de consultoría a escala global.

Asimismo, Bakertilly Costa Rica fue seleccionada por la Revista Summa como una de las firmas en el top de empresas retenedoras de talento humano, ocupando el puesto número 18 y además fue seleccionada entre las mejores empresas de reputación corporativa.

bakertilly

“Cuidamos de nuestro talento humano y hemos tenido que irnos adaptando a las diferentes generaciones que componen la sociedad actual y por ello trabajamos de manera híbrida”, explica Alberto Porras. “Constantemente estamos monitoreando las necesidades de nuestros colaboradores en cuanto a atención médica, servicios adicionales que los colaboradores exigen y que son importantes para retener el personal”, añade.

Planes de expansión para 2024

Los cuatro socios de esta firma van por todo este 2024. De acuerdo con Porras Rojas, “nuestro plan de expansión a corto plazo con un crecimiento inorgánico”.

Además, entre sus planes está abrir oficinas en Guanacaste, con el fin de expandir los servicios personalizados que les caracteriza.

Asimismo, continuarán con la transformación digital y, más importante aún, con la implementación del enfoque de sostenibilidad, el cual es fundamental para la firma y tanto es así que actualmente Bakertilly Costa Rica lidera el tema en la región centroamericana.

Su estrategia diferenciada en sostenibilidad está centrada, entre otras cosas, en la implementación adecuada de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) S1 y NIIF S2 que entrarán en vigor en enero del 2024, por lo que Bakertilly sabe que habrá que apoyar a sus clientes en su implementación, así como en la aplicación de los estándares GRI (Global Reporting Initiative) y los estándares europeos. “Esto nos brinda la oportunidad de aplicar nuestra asesoría en este tema para el desarrollo de la sostenibilidad general”, señala Porras Rojas.

Bakertilly

“Como firma, siempre buscamos encontrar esas soluciones y estamos dispuestos a crecer para ayudarle a nuestros clientes. Queremos crecer y ser de las mejores firmas en el país. Queremos más y somos conscientes de que crecer nos lleva a reestructuramos constantemente”, añade Alberto Porras con entusiasmo y determinación.

Todos estos planes para el 2024 se darán sin perder el espíritu de Bakertilly Costa Rica que es el de la personalización de sus servicios.

“Nuestros clientes saben que si llaman a nuestras oficinas, alguno de los socios o la persona a cargo de gerenciar un área de especialización, les va a atender ante cualquier duda y la respuesta va a ser rápida; queremos que nuestros clientes no se sientan como uno más. Para nosotros, todos, sin importar el tamaño, son importantes”, concluye Alberto Porras Rojas, socio fundador de la firma.

Bakertilly es una firma global con sede en Londres, Inglaterra. La empresa inició operaciones en el 2007 como GCF Consultores, una firma especializada en contabilidad y asesoría fiscal.

En 2021 tomaron la representación de Bakertilly en nuestro país.

Cartera de servicios:

Auditorías

Servicios legales

Contabilidad

Finanzas corporativas

Fusiones y adquisiciones

Impuestos

Precios de transferencia

Sostenibilidad

Consultoría

Nóminas

Cartera: más de 600 clientes

Colaboradores: un amplio personal en diversas disciplinas

Los cuatro socios son:

Edwin Bogantes Jiménez, socio legal

Carlos Gómez Fonseca, socio de área impuestos

Alberto Porras Rojas, socio director

Eduardo Sandí Zúñiga, socio de área de auditoría y aseguramiento