Llegar a la jubilación no tiene por qué ser un momento de incertidumbre si se planifica con anticipación. Esa es la visión del médico Diego Bernardini, quien visitó Costa Rica para compartir su enfoque sobre la nueva longevidad y la necesidad de prepararse para una etapa de la vida que podría ser la más larga y también una de las más satisfactorias para muchas personas.

La salud como capital: el cambio de mentalidad que exige una vida cada vez más larga

Para Bernardini, la salud debe entenderse como un capital que puede aumentar su valor o perderlo según nuestras decisiones. Mantenerse activo, cuidar los vínculos personales, continuar aprendiendo y planificar las finanzas son algunas de las acciones que permiten fortalecer ese capital y llegar al retiro con mayor bienestar, autonomía e independencia.

La esperanza de vida en Costa Rica ha aumentado progresivamente en las últimas décadas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos(INEC), los hombres alcanzan vivir en promedio unos 78 años y las mujeres 83. Vivir más años implica mayores desafíos en ámbitos como la salud, las finanzas y el bienestar. Por eso, prepararse para esta etapa no debería comenzar al acercarse la jubilación, sino muchos años antes.

Diego Bernardini es un médico y conferencista internacional reconocido por su trabajo en longevidad y preparación para la segunda mitad de la vida.

“La salud como capital tiene dos opciones: puede perder valor o puede ganar valor. Se pierde valor cuando se lleva una vida sedentaria, se tiene sobrepeso, se fuma o se dejan de lado las actividades preventivas. En cambio, se incrementa moviéndose, planificando las finanzas y pensando a futuro. Esa es la forma de agregarle valor a la salud, que en definitiva es la que nos permitirá llegar hasta el último momento de nuestras vidas de la manera en que todos quisiéramos hacerlo”, explicó Bernardini.

En este escenario que plantea Diego Bernardini, el envejecimiento deja de verse como una etapa de pérdida para convertirse en una oportunidad de construir bienestar. Para ello, sostiene, una vida más larga debe estar acompañada de propósito, autonomía y una preparación integral que permita afrontar los cambios que trae consigo esta nueva realidad.

Además, el especialista hace un llamado a comenzar esa construcción desde ahora y no esperar hasta la llegada de la jubilación. Factores como los cambios demográficos, el aumento en la expectativa de vida y las transformaciones que podrían experimentar los sistemas de pensiones obligan a replantear la forma en que las personas preparan su futuro.

“La jubilación, como la entendemos hoy en día, es un invento del siglo XX. En el siglo XXI probablemente se transforme. Posiblemente esa jubilación se convierta en una transferencia o subsidio que alcance para cubrir algunos gastos básicos, pero el resto dependerá del ahorro propio. Por eso esa conducta de ahorro, que también es un hábito saludable, debe empezar a educarse desde ahora. Ahí radica la importancia de hacer pedagogía de la longevidad”, expuso Bernardini.

Diego Bernardini compartiendo durante una entrevista, su visión sobre la nueva longevidad, un enfoque que promueve la preparación integral para una vida más larga y plena.

La planificación financiera también es parte de la longevidad

Para disfrutar con bienestar esta etapa del retiro, es importante contar con herramientas de ahorro adaptadas a las necesidades de cada persona. Bajo esa lógica de preparación anticipada, BN Vital anunció el lanzamiento del Plan Vital 3, una renta temporal por plazo fijo, como una nueva alternativa dentro del Régimen Voluntario de Pensiones orientada a personas pensionadas, jubiladas o mayores de 57 años que buscan convertir sus ahorros en ingresos periódicos.

El plan permite a los afiliados invertir un capital y elegir la periodicidad de sus pagos (mensual, trimestral, semestral o anual). definir el monto de la renta que desean recibir y realizar aportes extraordinarios para fortalecer su capital. Además, contempla un esquema de retiros programados que permite disponer de hasta un 30% del capital por año durante tres años, mientras que el 10% restante se entrega al finalizar el contrato junto con los rendimientos generados en el último mes.

“Es una alternativa más, un recurso más que hoy está al alcance de las personas y que tienen que valorarlo como tal. Vivir más tiempo significa una necesidad de más dinero y cada uno tiene la posibilidad de ver cómo lo realiza. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus posibilidades y me parece que, como un recurso más, es algo que la comunidad pone al alcance del ciudadano”, señaló Bernardini.

La longevidad puede ser también una etapa de bienestar y autonomía, por eso es que el doctor Diego Bernardini insiste en que la preparación para el futuro pasa por construir desde hoy las condiciones que permitan vivir con bienestar e independencia.