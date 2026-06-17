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La salud como capital: el cambio de mentalidad que exige una vida cada vez más larga

Vivir más exige invertir en el capital más importante: la salud. El médico Diego Bernardini plantea que la longevidad debe prepararse desde distintas dimensiones, entre ellas la financiera, un tema que cobra relevancia con el lanzamiento del Plan Vital 3, una nueva renta temporal por plazo fijo de BN Vital.

Por Alejandro Monge

Presentado por: BN VITAL

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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.