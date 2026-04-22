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Nueve razones por las que Changan quiere conquistar Expomóvil

Descubra los nuevos modelos de Changan en la Expomóvil, con opciones híbridas, SUVs y pickups para el mercado costarricense.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Changan








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.