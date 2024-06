Publimovil LATAM: 25 años de excelencia y visión integral en el OOH

Fundada en 1999, esta empresa ha demostrado un liderazgo y visión que la han consolidado como un referente en el mercado de la publicidad Out of Home (OOH) y Digital Out of Home (DOOH) en Centroamérica y más allá. Este hito celebra tanto la trayectoria de la empresa como el liderazgo de su CEO, Max Novoa, un pilar fundamental en esta historia de éxito.

Desde sus inicios, Publimovil se destacó por su enfoque integral en el desarrollo de un portafolio diverso de medios exteriores. Entendieron que la fuerza de la comunicación vial radica en ofrecer una gama completa de soluciones a sus clientes, abarcando desde mupis y vallas unipolares hasta pantallas digitales y mega murales. Además, adoptó una visión regional, operando exitosamente en siete países y proyectando su expansión hacia Latinoamérica, conectando más de 14 nuevos mercados a través de la tecnología.

Publimovil Latam

Uno de los aspectos más destacados de la estrategia de la empresa ha sido su inversión en tecnología. Hace una década, mientras el mercado se centraba en la publicidad impresa, Publimovil apostaba por las pantallas digitales, creando la plataforma de pantallas más grande de la región con más de 180 pantallas conectadas. Esta apuesta ha permitido mayor flexibilidad y alcance, facilitando el desarrollo de estrategias basadas en datos a través de su DSP (Demand Side Platform) llamado Y.O.D.A., que utiliza inteligencia artificial y algoritmos avanzados para ofrecer soluciones más eficaces a sus clientes.

Max Novoa, CEO de Publimovil LATAM. Su enfoque estratégico, compromiso con la innovación y dedicación al desarrollo de su equipo han sido cruciales para el éxito y crecimiento sostenido de la empresa. Bajo su liderazgo, ha pasado de ser una empresa regional a un referente en la publicidad exterior, con una proyección internacional que promete seguir creciendo en los años por venir.

Max Novoa subraya que el verdadero motor del éxito de Publimovil ha sido su equipo. Desde el principio, se enfocaron en construir equipos de profesionales orientados al servicio al cliente y comprometidos con la excelencia. Este enfoque les ha permitido no solo ofrecer un servicio de alta calidad, sino también construir relaciones sólidas y duraderas con sus clientes, tratándolos como aliados estratégicos.

A lo largo de estos 25 años, Publimovil LATAM ha alcanzado hitos impresionantes. Entre ellos, la creación de una solución regional completamente integrada que ha permitido a la empresa servir a clientes de cualquier país de la región, atrayendo a gigantes como Nestlé, Mastercard y Procter & Gamble.

Mirando hacia el futuro, la compañía tiene ambiciosos proyectos en marcha, como la expansión de los Megaleds en puntos de venta, con más de 80 instalaciones en la región y planes para llevar este producto a nuevos mercados como República Dominicana, Colombia y Ecuador. También están desarrollando la primera plataforma colaborativa de medios exteriores, conectando pantallas digitales a través de su software Y.O.D.A. y colaborando con otras empresas en toda América Latina y más allá.

¡Felicitaciones a Publimovil LATAM y a todo su equipo por estos 25 años de logros excepcionales!

