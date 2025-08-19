Samsung trae a Costa Rica su nueva generación de plegables: Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Z Flip7 FE

Samsung sigue marcando el paso en el mundo de los teléfonos plegables y ahora refuerza su presencia en el país con tres nuevos modelos que redefinen lo que se puede lograr con un smartphone: el Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y el Galaxy Z Flip7 FE.

SAMSUNG Galaxy.mp4

Ligereza para llevar en el bolsillo, potencia para trabajar como en una tableta, pantallas amplias para el entretenimiento y funciones de inteligencia artificial integrada convierten a estos dispositivos en herramientas multifuncionales para quienes buscan experiencias distintas sin sacrificar rendimiento; ideales para el disfrute diario, asuntos laborales y, por supuesto, la creación de contenido.

Amanda Briceño, de Marketing de Samsung muestra el Galaxy Z Fold7.

Galaxy Z Fold7

Este dispositivo destaca de inmediato por lo delgado y liviano que luce. El Galaxy Z Fold7 pesa únicamente 215 gramos y demuestra cómo un celular con tantas prestaciones puede ofrecer un confort inigualable para el usuario sin sacrificar espacio.

Desplegado, el Samsung Galaxy Z Fold7, dispone de una pantalla de 8 pulgadas.

Con sus pantallas de 6,5 pulgadas (plegado) y 8 pulgadas (desplegado), brinda una experiencia de uso completamente distinta. Gracias a su rápido procesamiento, permite realizar múltiples tareas de forma simultánea, aprovechando al máximo ambas pantallas.

Cuenta con una cámara de 200 megapíxeles y funciones de inteligencia artificial para edición fotográfica, logrando resultados sobresalientes al corregir detalles, eliminar elementos no deseados y mucho más.

SAMSUNG GALAXY FLIP7 GALAXY FOLD7 Uno de los aspectos que llama más la atención del Samsung Galaxy Z Fold7 es su delgadez.

“Más allá de estas funciones, Galaxy Z Fold7 ofrece familiaridad y durabilidad en un diseño innovador que se despliega en algo extraordinario”, comentó Amanda Briceño, de Marketing de Samsung.

Galaxy Z Flip7

Este modelo irradia personalidad. Su formato compacto e icónico no solo atrae miradas, sino que responde a las más altas expectativas. Ofrece usabilidad tanto plegado como desplegado, adaptándose a diferentes momentos y necesidades.

El Samsung Galaxy Z Flip7 ofrece un modelo dinámico con muchas prestaciones aun sin tener que abrirlo.

Es un teléfono dinámico, ideal para personas curiosas, en constante movimiento y que desean capturar momentos rápidos y auténticos. Destaca por su versatilidad al tomar fotografías, desde selfies hasta video cinematográfico de alto nivel, con agilidad y creatividad. Ya sea utilizándolo como base para capturar imágenes o grabando videos en mano con movimiento, el Z Flip7 se posiciona como un compañero ideal para los aventureros.

SAMSUNG GALAXY FLIP7 GALAXY FOLD7 También incorpora el uso de Inteligencia Artificial para facilitar la experiencia del usuario.

Además, su FlexWindow permite acceder a funciones que mantienen al usuario informado de forma rápida e inteligente. “Now Bar brinda información útil directamente en la FlexWindow para ayudar a los usuarios a mantenerse al tanto de su día, como qué canción está sonando, el progreso del entrenamiento e incluso el tiempo estimado de llegada de transporte. Gemini Live también permite a los usuarios compartir lo que ven a través de su cámara y chatear con Gemini en tiempo real directamente en la FlexWindow. Así, pueden pedir consejos de viaje mientras hacen un road trip con su perro o sugerencias de atuendo según el clima del día”, agregó Briceño.

Galaxy Z Flip7 FE

Pensado como la opción más accesible dentro de la línea, el Galaxy Z Flip7 FE mantiene el diseño plegable y muchas de las funciones clave del Flip7, incluyendo la FlexWindow y herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Su propuesta combina estilo, practicidad y un precio más ajustado, pensado para quienes quieren entrar al mundo de los plegables.

Quienes estén interesados en adquirir estos celulares, pueden hacerlo mediante los puntos físicos de Samsung, así como en la tienda en línea shop.samsung.com; además de tiendas como Gollo, Monge, Siman y Walmart.