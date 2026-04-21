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Siman amplía su portafolio con cuatro marcas internacionales de Target

Cat & Jack, All in Motion, Figmint y Threshold llegan a Costa Rica a partir del 21 de abril.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: SIMAN

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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.