Somos más ekonómicos: El evento más esperado del año en tiendas Ekono

Este viernes 18 de octubre, Tiendas Ekono dará inicio a “Somos más ekonómicos”, el evento que reafirma la promesa de la marca de ofrecer ahorro y precios bajos todos los días a las familias costarricenses. Esta iniciativa consolida a Ekono como la tienda por departamentos favorita de Costa Rica.

“Me complace en informar que todo está listo y las tiendas preparadas para recibir a los miles de clientes que esperan la temporada de fin de año, y por esa razón decidimos adelantar esta celebración llamada “Somos más ekonómicos”, pues son nuestros clientes quienes piden con ansias esta fecha”. — Sebastián Núñez, encargado de mercadeo de Tiendas Ekono.

“Desde que Tiendas Ekono dejó atrás los descuentos temporales, las familias de Costa Rica han logrado descubrir todo tipo de productos para el hogar, las mascotas, sus obsequios y su vestir diario; como ropa, calzado y accesorios para toda la familia, aprovechando precios bajos cada temporada, todos los días y este fin de año no será la excepción”, manifestó Núñez, al tiempo que afirma que precisamente eso los motivó a adelantar el esperado evento.

Premios para los madrugadores

Este viernes 18 de octubre, todas las tiendas del país abrirán sus puertas a las 5:00 a.m., llenas de sorpresas. Los primeros clientes en hacer sus compras recibirán un regalo adicional y podrán disfrutar del tradicional desayuno de cortesía con café y bocadillos. Además, quienes realicen compras ese día participarán en el sorteo de ¢1.000.000 canjeables en la tienda. Aquellos que lleguen entre 5:00 a.m. y 8:00 a.m. acumularán doble puntaje para este gran sorteo.

Las tiendas estarán llenas de novedades preparadas para sorprender a sus clientes. En la sección “Todo para el hogar” habrá piezas de servir desde ¢450, utensilios de cocina desde ¢600, limpiones desde ¢700, decoración desde ¢1.300, espejos desde ¢4.000, electrodomésticos desde ¢4.500 y mucho más.

“‘Somos más ekonómicos’ es la oportunidad perfecta para renovar el guardarropa con blusas desde ¢1.800, jeans desde ¢5.000, suéteres desde ¢4.500, camisetas desde ¢2.500, camisas desde ¢4.000 y pantalones desde ¢7.000,” comentó Núñez.

Una temporada para celebrar

La decoración navideña es una de las categorías más esperadas por los clientes, y Ekono ya tiene nuevas colecciones para esta temporada tan especial. “La decoración navideña es una de las grandes protagonistas, y en Ekono todos podrán llenar sus hogares de brillo con las colecciones de este 2024, pagando muy poco. Además, ‘Somos más ekonómicos’ es la opción ideal para empezar a buscar los regalos de Navidad,” afirmó Núñez.

Algunos de los precios de “Somos más ekonómicos” para Navidad incluyen follaje desde ¢400, esferas desde ¢500, cintas desde ¢1.300, adornos desde ¢1.500, frazadas desde ¢3.800, abrigos navideños desde ¢7.500 y árboles desde ¢14.000. Además, los niños encontrarán juguetes como carritos desde ¢1.300 y muñecas desde ¢1.800.

“¡Somos más ekonómicos!” es la promesa de Tiendas Ekono para apoyar a las familias en esta temporada de fin de año, ofreciendo decoración navideña, juguetes, regalos y ropa a precios increíbles.

Ekono cuenta con 39 tiendas en todo el país y una tienda digital en www.tiendasekono.com. Puede seguir las novedades en redes sociales como Tiendas Ekono.