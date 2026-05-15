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Viu Manent presenta en Costa Rica la nueva cosecha de su vino ícono Viu 1 2022

El vino ícono de la casa chilena fue presentado en una experiencia de maridaje que también sirvió para revelar la nueva imagen de las líneas Reserva y Gran Reserva.

Por Alejandro Monge

Presentado por: automercado








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.