14 personas que compraron bonos por más de ₡110 millones del partido de Ana Virginia Calzada no se los podrán cobrar al Estado: vea la lista completa

Por Joel Porras

El Partido Centro Democrático y Social (PCDS) utilizó los certificados de cesión –conocidos popularmente como bonos de deuda política– para financiar los gastos de campaña de su candidata Ana Virginia Calzada Miranda. Los resultados electorales no fueron suficientes para que los financistas puedan tener el retorno de su dinero. Conozca la cantidad de bonos, y su respectivo valor, que emitieron en los comicios de 2026.








