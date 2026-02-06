15 partidos no tendrán ni un colón de deuda política tras las elecciones del 2026; esta es la lista

Con los resultados de los comicios del 2026 se confirma que solamente cinco partidos políticos de escala nacional, de los 20 inscritos en total, podrán acceder a una porción de los ¢39.000 millones de deuda política. ¿Cuáles fueron las agrupaciones políticas que no se verán beneficiadas? Conozca la lista completa a continuación.

La Constitución Política establece en su artículo 96 que solo podrán acceder a la contribución estatal las agrupaciones que acumulen como mínimo un 4% de los votos válidos a escala nacional o provincial, o aquellas que logren la elección de al menos un diputado.

Eso solo lo obtuvieron los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC). Ninguna agrupación a escala provincial superó los umbrales antes mencionados, por lo que solo partidos de escala nacional podrán recibir ese dinero.

A diferencia de los últimos comicios presidenciales, en el 2022 fueron ocho los partidos -seis de escala nacional y dos a escala provincial- los cuales pudieron acceder a la contribución estatal para sufragar los gastos de campaña.

Entre ellos estaban el PLN, FA y el PUSC, que repiten en esta ocasión. Para aquel momento, Nueva República (NR), el Liberal Progresista (PLP) y Progreso Social Democrático (PPSD) cumplieron los requisitos para obtener la deuda política. Este año, los votos válidos no les alcanzaron para tener ese derecho eventual para pagar el dinero utilizado durante las actividades proselitistas de la campaña política.

Los tres formaron parte de la Asamblea Legislativa en el periodo que abarca del 2022 al 2026. NR obtuvo siete diputados, PLP seis y PPSD 10 legisladores.

No obstante, la bancada del PPSD, que fue el partido que ganó las elecciones presidenciales en segunda ronda, tuvo la “renuncia” de nueve diputados oficialistas que anunciaron su adhesión a otro partido. Sin embargo, no renunciaron formalmente al partido en la Asamblea Legislativa, solo lo mencionaron a nivel discursivo y lo manifestaban en sus espacios de control político.

El PLP tuvo la renuncia de cuatro de sus legisladores que sí se declararon independientes formalmente ante la Asamblea Legislativa. Kattia Cambronero lo hizo primero por diferencias con el líder de la agrupación, mientras que Johanna Obando y Cynthia Córdoba abandonaron el partido porque, según señalaron, no se sintieron acompañadas por el PLP cuando Estados Unidos les retiró la visa.

Por su parte, Luis Diego Vargas se retiró del PLP para adherirse al partido Unidos Podemos, del cual fue su candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2026. Esa agrupación tampoco superó los umbrales para recibir deuda política.

Gloria Navas, de NR, abandonó la agrupación luego de que el Comité Ejecutivo del partido le exigiera renunciar a su escaño o mantenerse en la fracción bajo una lista de condiciones.

A continuación, se presenta la lista completa de partidos políticos que no superaron los requisitos ya mencionados para acceder a la contribución estatal tras los resultados de las elecciones de 2026:

Nueva República: 2,18% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Avanza: 1,78% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Unidos Podemos: 0,86% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Liberal Progresista: 0,45% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Progreso Social Democrático: 0,36% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Nueva Generación: 0,24% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Centro Democrático y Social: 0,23% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Integración Nacional: 0,18% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Justicia Social Costarricense: 0,14% de votos válidos en la papeleta presidencial.

De La Clase Trabajadora: 0,11% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Unión Costarricense Democrática: 0,08% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Esperanza Nacional: 0,06% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Aquí Costa Rica Manda: 0,06% de votos válidos en la papeleta presidencial.

Alianza Costa Rica Primero: 0,06% de votos válidos en la papeleta presidencial.