Economía y Política

15 partidos no tendrán ni un colón de deuda política tras las elecciones del 2026; esta es la lista

EscucharEscuchar
Por Joel Porras

Con los resultados de los comicios del 2026 se confirma que solamente cinco partidos políticos de escala nacional, de los 20 inscritos en total, podrán acceder a una porción de los ¢39.000 millones de deuda política. ¿Cuáles fueron las agrupaciones políticas que no se verán beneficiadas? Conozca la lista completa a continuación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026deuda política

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.