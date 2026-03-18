Economía y Política

18 alcaldes se montaron en la carroza del chavismo: ¿qué implicaciones hay de cara a una reelección en las elecciones de 2028?

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Por Joel Porras

En la pasada campaña para las elecciones nacionales, casi una veintena de alcaldes le dieron la adhesión a Laura Fernández, abandonando el partido que los llevó al poder. En menos de dos años, el 89% de estos alcaldes podrán aspirar a una reelección en los comicios locales de 2028. ¿Cómo puede afectarles la decisión de alinearse con el Partido Pueblo Soberano (PPSO)? Lo analizamos a continuación.








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