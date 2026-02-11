Economía y Política

21 personas que adquirieron bonos por más de ₡90 millones de Unidos Podemos, partido de Natalia Díaz, no se los podrán cobrar al Estado: aquí la lista completa

EscucharEscuchar
Por Joel Porras

El partido Unidos Podemos (UP), fundado por Natalia Díaz en el 2018, fue la sorpresa de las elecciones municipales de 2024, donde obtuvo 9 alcaldías. Para los comicios presidenciales y legislativos del 2026, la agrupación política recurrió a los bonos de deuda política para financiar sus gastos proselitistas, pero no podrán cobrar la contribución estatal. Conozca la cantidad de certificados de cesión, y su respectivo valor, que emitieron en las elecciones de 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026bonos de deuda políticaNatalia Díaz

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.