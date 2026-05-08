¿A qué hora es el traspaso de poderes Costa Rica 2026?

Este viernes 8 de mayo, Costa Rica vivirá el traspaso de poderes 2026, con la juramentación de Laura Fernández Delgado como nueva presidenta de la República en una sesión solemne programada para las 11:00 a. m. en el Estadio Nacional. El cambio de horario busca reducir el impacto de las lluvias y facilitar la logística de seguridad y transporte.

La organización del evento confirmó que la ceremonia se adelantó respecto a la planificación original, que establecía el inicio en horas de la tarde. Con el nuevo horario, la parte central del acto protocolario se concentrará a media mañana, mientras que las actividades culturales y logísticas se desplegarán desde primeras horas del día.

Cronograma básico del traspaso de poderes 2026

De acuerdo con la agenda divulgada por las autoridades, el traspaso de poderes 2026 se desarrollará bajo el siguiente esquema horario aproximado:

6:00 a. m.: Inicio de cierres viales y desvíos en la zona de La Sabana y alrededores del Estadio Nacional.

8:00 a. m.: Apertura de puertas del Estadio Nacional para el ingreso del público.

8:30 a. m.: Arranque de presentaciones y espectáculos culturales en la plazoleta y dentro del estadio.

10:00 a. m.: Inicio de la transmisión oficial del traspaso de poderes por TV Legislativa y otros medios, con cobertura previa y análisis.

11:00 a. m.: Sesión solemne de traspaso de mando presidencial e investidura de Laura Fernández.

Después del mediodía: Cierre del acto protocolario y salida gradual de delegaciones, invitados y público general.

Las autoridades han señalado que se espera la asistencia de entre 38.000 y 40.000 personas en el Estadio Nacional, además de más de 90 delegaciones internacionales invitadas al evento. Esto convierte al traspaso de poderes en uno de los actos institucionales más grandes del país en términos de logística, seguridad y organización.

Dónde será la ceremonia y cómo ver la transmisión

El traspaso de poderes 2026 se realizará en el Estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en La Sabana, en San José. El Gobierno, la Cancillería y la Comisión del Traspaso de Poderes eligieron este recinto para garantizar capacidad suficiente para público, invitados especiales y delegaciones extranjeras.

La transmisión oficial del acto comenzará a las 10:00 a. m., a través de la señal de TV Legislativa, medio encargado de cubrir la totalidad de la ceremonia y los discursos principales. Otros canales de televisión, radios y plataformas digitales también han anunciado coberturas especiales del evento, incluyendo análisis previo y posterior a la juramentación.

¿Por qué se adelantó la hora del traspaso de mando?

Inicialmente, la sesión solemne del traspaso de mando estaba programada para horas más avanzadas del día, alrededor de la 1:00 p. m. No obstante, la Comisión del Traspaso de Poderes y el Gobierno acordaron adelantar el acto a las 11:00 a. m. como medida preventiva ante una elevada probabilidad de lluvias durante la tarde.

La decisión busca minimizar el riesgo de interrupciones en el desarrollo de la ceremonia y de las actividades culturales programadas en el Estadio Nacional. El ajuste horario también facilita la coordinación de seguridad, transporte y movilidad, al evitar la coincidencia con los picos de tránsito vespertino en el Gran Área Metropolitana.

Este viernes 8 de mayo, Costa Rica vivirá el traspaso de poderes 2026, con la juramentación de Laura Fernández Delgado como nueva presidenta de la República en una sesión solemne programada para las 11:00 a. m. en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Recomendaciones para quienes asistan al Estadio Nacional

Las autoridades han insistido en la importancia de que las personas que planean asistir al traspaso de poderes lleguen con suficiente anticipación. Dado que los cierres viales iniciarán desde las 6:00 a. m. y las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 8:00 a. m., se recomienda considerar mayor tiempo para el desplazamiento y los controles de seguridad.

También se sugiere atender las restricciones sobre objetos prohibidos y seguir las indicaciones del personal de seguridad en los accesos. Para quienes no puedan acercarse a La Sabana, la alternativa es seguir la transmisión a través de TV Legislativa y otros medios audiovisuales y digitales que ofrecerán cobertura especial del traspaso.