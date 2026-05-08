Economía y Política

¿A qué hora es el traspaso de poderes Costa Rica 2026?

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Por Redacción EF

Este viernes 8 de mayo, Costa Rica vivirá el traspaso de poderes 2026, con la juramentación de Laura Fernández Delgado como nueva presidenta de la República en una sesión solemne programada para las 11:00 a. m. en el Estadio Nacional. El cambio de horario busca reducir el impacto de las lluvias y facilitar la logística de seguridad y transporte.








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Redacción EF

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