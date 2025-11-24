Economía y Política

¿A quiénes les corresponde recibir el aguinaldo en Costa Rica? Esto es lo que dice la ley

El MTSS recordó que el aguinaldo es un derecho irrenunciable y debe pagarse del 1.° al 20 de diciembre. Conozca quiénes lo reciben y cómo se calcula.

Por Alonso Ramírez

El aguinaldo es uno de los derechos laborales más consolidados en Costa Rica. Lejos de ser un beneficio discrecional o un gesto navideño, se trata de un pago obligatorio que deben realizar todas las personas empleadoras entre el 1.° y el 20 de diciembre, según la normativa vigente y lo reiterado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).








MTSSaguinaldoCosta Rica
