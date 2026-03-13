Economía y Política

Agro costarricense deja atrás los números rojos: repunta 2,8% en el arranque de 2026

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Tras un 2025 marcado por la contracción, el sector agropecuario de Costa Rica ha comenzado el año con una nota de resiliencia. Según los datos más recientes del Banco Central (BCCR) publicados este viernes, la actividad agropecuaria creció un 2,8% en enero, marcando un giro de timón respecto a la caída del 4,4% registrada en el mismo mes del año anterior.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.