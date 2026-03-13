Agro costarricense deja atrás los números rojos: repunta 2,8% en el arranque de 2026

Tras un 2025 marcado por la contracción, el sector agropecuario de Costa Rica ha comenzado el año con una nota de resiliencia. Según los datos más recientes del Banco Central (BCCR) publicados este viernes, la actividad agropecuaria creció un 2,8% en enero, marcando un giro de timón respecto a la caída del 4,4% registrada en el mismo mes del año anterior.

Este incremento representa una aceleración interanual de 7,3 puntos porcentuales, impulsada principalmente por un repunte en los cultivos de exportación y una estabilización en la producción para el consumo interno.

El factor climático: cara y cruz para el productor

El informe del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) atribuye este dinamismo a una combinación favorable de temperaturas y precipitaciones que benefició a los cultivos de ciclo corto —como hortalizas, raíces y tubérculos—, así como a productos estrella de la oferta exportadora como la piña, la sandía y el melón.

la actividad agrícola creció un 2,8% en enero, marcando un giro de timón respecto a la caída del 4,4% registrada en el mismo mes del año anterior. (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, el panorama no es uniformemente positivo. El crecimiento del sector fue atenuado por la persistente debilidad en dos de los pilares históricos de la economía rural costarricense: el banano y el café.

Ambos cultivos continúan lidiando con las secuelas de las condiciones climáticas adversas del segundo semestre de 2025, las cuales dispararon la incidencia de plagas y hongos como la sigatoka negra y la antracnosis. Estas afectaciones han provocado una reducción en el rendimiento por hectárea, limitando el potencial de expansión total del sector.

Revisiones al alza

En un ajuste técnico que sugiere una base más sólida de lo previsto originalmente, el Banco Central revisó al alza los niveles de producción de los meses previos. Para el periodo noviembre-diciembre, las cifras fueron corregidas con un incremento promedio de 1,1 puntos porcentuales, basándose en nuevas estadísticas de exportación y datos administrativos actualizados.

A pesar de los desafíos fitosanitarios, el agro costarricense parece haber encontrado un suelo firme. Mientras que la industria manufacturera y los servicios siguen siendo los principales motores de la economía nacional —explicando en conjunto gran parte del crecimiento del 4,8% del IMAE general—, el retorno del sector agrícola a terreno positivo ofrece un alivio necesario para la economía fuera de las zonas urbanas.