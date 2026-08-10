Economía y Política

Alcalde de San José, Diego Miranda, solicita apoyo a Laura Fernández para atender aumento de habitantes de calle

Miranda comentó que la situación es el reflejo de “una política fracasada”

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El alcalde de San José, Diego Miranda, envió una carta a la presidenta Laura Fernández para solicitar el apoyo del Gobierno en la atención del creciente número de personas en condición de calle que enfrenta el cantón central, una problemática que, asegura, ya desborda la capacidad de respuesta de la municipalidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Diego MirandaAlcalde de San JoséHabitantes de calleLaura Fernández
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.