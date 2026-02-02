Álvaro Ramos anuncia oposición constructiva mientras que el PLN suma más años alejado del poder presidencial

El liberacionismo suma un nuevo proceso electoral en el que su candidato no logró el respaldo suficiente para asumir la Presidencia de la República.

Álvaro Ramos, aspirante a la silla presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN), obtuvo un 33,3% de los votos emitidos este 1.° de febrero, según el corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a las 11:55 p.m.

Tras confirmarse los resultados, Ramos aceptó la derrota y aseguró que su partido ejercerá una oposición. “Seremos oposición constructiva, pero eso no significa permitir que hagan cosas indebidas. En democracia se vale disentir, se vale criticar”.

Álvaro Ramos dio su primer discurso, tras la derrota, junto a su familia y equipo de trabajo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El economista recibió los resultados junto a sus simpatizantes en el Hotel Crowne Plaza. En medio de la algarabía, el candidato verdiblanco destacó el carácter colectivo de su campaña y llamó a mantener activa la participación ciudadana.

“Demostraremos que podemos cumplir los acuerdos. Construimos esta campaña a base de acordar, de buscar pacto, de buscar a la sociedad civil. La sociedad civil tiene que seguir fuerte, participativa. No caigan en su espíritu de lucha; sigamos luchando por resolver los problemas todos juntos, porque hemos recibido una antorcha de las generaciones pasadas”.

El representante del liberacionismo felicitó a Laura Fernández, quien resultó electa con un 48,3% de los votos emitidos, según datos preliminares del TSE.

“Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le de mucha sabiduría para gobernar. Y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país, y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo. Pero el norte es seguir construyendo esa Costa Rica con los tres grandes valores que promueve este movimiento nacional: libertad, oportunidades y una vida digna para todos”, concluyó Ramos.