Economía y Política

Álvaro Ramos anuncia oposición constructiva mientras que el PLN suma más años alejado del poder presidencial

Álvaro Ramos reconoció su derrota en las urnas tras obtener un 33,3% de los votos y anunció que el Partido Liberación Nacional ejercerá una oposición constructiva frente al nuevo gobierno.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El liberacionismo suma un nuevo proceso electoral en el que su candidato no logró el respaldo suficiente para asumir la Presidencia de la República.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Elecciones 2026Álvaro RamosPLN
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.