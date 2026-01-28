Economía y Política

Álvaro Ramos: el candidato más eficiente en redes sociales choca con el techo de su partido

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

En el complejo tablero electoral costarricense, Álvaro Ramos Chaves (PLN) protagoniza un fenómeno particular.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026Álvaro RamosPLN
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.