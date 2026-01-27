Economía y Política

Álvaro Ramos en entrevista con ‘El Financiero’: “La Caja cuenta con suficiente dinero propio para resolver las brechas de salud”

El candidato del PLN conversó con ‘El Financiero’ y cuestionó el manejo entre inflación, tasas y tipo de cambio.

Por Tatiana Soto Morales

Las elecciones presidenciales de 2026 reúnen a aspirantes que ocuparon cargos en distintos puestos jerárquicos durante la actual administración. Uno de ellos es Álvaro Ramos, quien se desempeñó como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).








Álvaro RamosPLNElecciones 2026Entrevista
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

