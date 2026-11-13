Economía y Política

Ambulancias, tobilleras y financiamiento electoral: las claves para entender el caso SGSV en Costa Rica

Por Redacción EF

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La compra de 40 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos colocó bajo escrutinio a SGSV, una empresa costarricense que participa en distintos negocios con instituciones públicas. Las investigaciones de La Nación y CRHoy han examinado cómo se adjudicó ese contrato, por qué se recurrió a un procedimiento de urgencia y qué relación tienen dos personas vinculadas con la compañía con la compra de bonos de la campaña de Laura Fernández.








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Redacción EF

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