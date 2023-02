Amnistía para autos placas 4, 5 y 6 acaba pronto, explicamos lo que deben saber sobre la inspección en Dekra

Los propietarios de vehículos cuya placa finaliza en 4, 5 y 6 tienen tiempo hasta el 9 de febrero para ponerse al día con la Inspección Técnica Vehicular (ITV) pendiente del 2022. Es en esa fecha que vence la amnistía para las revisiones que debían hacerse entre abril y junio del año pasado.

Sin embargo, esa ITV no los exime de la correspondiente al 2023. Por esa razón es que, en un periodo de pocos meses, los dueños tendrán que volver a sacar cita y presentarse a las instalaciones de Dekra, firma alemana encargada de la revisión.

¿Cómo sacar cita en Dekra? Esto es lo que debe saber sobre revisiones, costos, horarios y más

La multa a pagar por no cumplir con ese requisito vehicular es de ¢61.000. Según datos de la firma, un total de 95.000 vehículos con dicha terminación de placa carecían de la revisión a inicios del mes de febrero.

Los propietarios tienen a elegir 13 distintas sedes con presencia en todas las provincias. Para sacar citas es necesario ingresar al sitio web www.dekra.cr y seleccionar la ubicación de preferencia, fecha, hora y tipo de vehículo.

Una vez que se realizaron todos los pasos previos, el día de la ITV se debe seguir el siguiente orden:

Presentar el comprobante de cita para poder ingresar a las instalaciones. El usuario paga por el servicio, ya sea en efectivo o tarjeta, una vez que ingresa a la estación. Después de la cancelación correspondiente por el servicio, se procede a la revisión. Dekra informó en los últimos días que ya no atenderán sin cita previa, debido a las largas filas y tiempo de espera que esa facilidad había provocado.

Amnistía Copiado!

Ante la salida de la empresa española Riteve SyC, encargada por 20 años de la labor de inspección, y el periodo de contratación de Dekra, el Gobierno había girado un transitorio para que las placas que no habían tenido la oportunidad de realizar la ITV tuvieran tiempo para hacerlo una vez que se reanudaran las labores.

“Se está mandando un transitorio para dar algún respiro a todas las placas, de manera tal que no sientan esa presión de que deben llegar ya para hacer la revisión. Esto va a ser posible transicionar hasta que todo esté abierto a final de año”,dijo el ministro de Transportes, Luis Amador en el 2022.

La amnistía no cubre solamente a los propietarios que no pudieron ejecutar la revisión a tiempo ante la ausencia de una empresa encargada, sino a los dueños de vehículos que meses antes de la ida de Riteve no se habían puesto al día, aunque el calendario dictaba que debían ir.

“En las placas rezagadas el periodo de vigencia del sticker cuenta a partir de la fecha en la que le correspondía hacer la inspección”, indicó la firma.

“Dekra habilitará horario especial el domingo 12 de febrero de cara al final de la amnistía del segundo grupo de placas” — Comunicó la firma.

Es decir, quienes van en el plazo de amnistía para ponerse al día no obtienen automáticamente la correspondiente al 2023 porque deben mantenerse en regla con los periodos que deben.

El pasado 9 de enero venció la amnistía para las placas que finalizan en 1,2 y 3 que tenían que hacer la ITV entre enero y marzo del 2022 y no la hicieron.

Esos propietarios visitarán dos veces, como mínimo, en un año las instalaciones de Dekra; en caso de reinspección el número de asistencias aumentará.

El próximo 9 de febrero vence la amnistía para las placas de vehículos que terminan en 4, 5 y 6, mientras las placas con terminación en 7, 8 y 9 tienen tiempo hasta el 9 de marzo.

Las placas que finalizan en 0 son las que cierran el periodo de amnistías el 9 de abril.

Reinspecciones Copiado!

“Hemos atendido cerca de 460.000 automóviles desde que iniciamos operaciones (octubre) al día de hoy. De estos (vehículos), 98.500 han tenido que ir a reinspección”, aseguró Julio Rodríguez, gerente general de Dekra.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) definió las tarifas para la inspección y reinspección vehicular. La tarifa mínima por la inspección de un vehículo cuyo peso sea menor a 3,5 toneladas es de ¢6.445 y el máximo a pagar de ¢7.156.

La reinspección para esas mismas características será de ¢1.727 como mínimo y un tope de ¢1.917.

“En este análisis se establece una banda tarifaria con precios mínimos y máximos, para cada tipo de vehículo, donde se garantiza la prestación del servicio y se otorgan los ingresos que garantizan el equilibrio financiero de la empresa, sin que reciba ingresos en exceso o una operación deficiente”, informó Aresep.

Inspección Técnica Vehicular Tarifa mínima Tarifa máxima Vehículo con peso menor a 3,5 toneladas ¢6.445 ¢7.156 Vehículo con peso mayor a 3,5 toneladas ¢8.489 ¢9.425 Taxis ¢6.953 ¢7.720 Autobuses, busetas, microbús ¢8.489 ¢9.425 Motocicletas ¢4.247 ¢4.715 Equipo especial (grúas, maquinaria de obras) ¢8.489 ¢9.425 Equipo especial (maquinaria agrícola) ¢3.909 ¢4.339 Fuente: Aresep ------ ------

Reinspección Técnica Vehicular Tarifa mínima Tarifa máxima Vehículo con peso menor a 3,5 toneladas ¢1.727 ¢1.917 Vehículo con peso mayor a 3,5 toneladas ¢2.274 ¢2.525 Taxis ¢1.863 ¢2.068 Autobuses, busetas, microbús ¢2.274 ¢2.525 Motocicletas ¢1.138 ¢1.263 Equipo especial (grúas, maquinaria de obras) ¢2.274 ¢2.525 Equipo especial (maquinaria agrícola) ¢1.047 ¢1.163 Fuente: Aresep ------ ------