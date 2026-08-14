Apreciación del colón frena la inversión y el empleo en las zonas francas de Costa Rica, indica encuesta de la Cámara de Industrias

La apreciación acumulada del colón dejó de ser una molestia contable en los balances financieros para transformarse en un freno directo sobre las decisiones de inversión y contratación de las empresas que operan bajo el régimen de Zona Franca.

Así lo revela un desglose de la XVII Encuesta de Perspectivas Empresariales de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). Aunque el régimen exportador suele percibirse como un segmento blindado por sus incentivos fiscales, la realidad operativa muestra una brecha severa: sus ingresos se presupuestan en dólares, pero sus costos de planilla, alquileres y servicios locales se liquidan en colones apreciados.

Como resultado, un 64,3% de los representantes de Zona Franca consultados ubica al tipo de cambio como el factor que más afecta su capacidad de competir (frente a un 40,7% el año anterior), mientras que un 89,3% lo sitúa dentro de sus tres principales obstáculos.

“A partir de los últimos meses del año pasado y durante lo que llevamos de este año se ha registrado una aceleración en la apreciación del colón de alrededor de un 10%, lo que ha profundizado los efectos negativos acumulados desde 2022”, advirtió Sergio Capón, presidente de la CICR.

El impacto en cifras: de los márgenes a las planillas

El deterioro del flujo de caja ya se traduce en impactos financieros directos. Dentro del grupo de multinacionales industriales participantes en el sondeo:

Erosión de ingresos: El 84,9% reportó menores ingresos en colones para cubrir sus costos operativos locales.

El reportó menores ingresos en colones para cubrir sus costos operativos locales. Caída de rentabilidad: El 81,0% señala una reducción directa en sus márgenes de ganancia.

El señala una reducción directa en sus márgenes de ganancia. Pérdida de mercados: Un 34,7% afirma haber perdido mercados externos debido a la pérdida de competitividad frente a países cuyas monedas no se apreciaron o se depreciaron.

Esta presión en los estados financieros obligó a las firmas a tomar decisiones operativas. Casi la mitad (46,3%) de las empresas de Zona Franca en la muestra suspendió planes de expansión o nuevas inversiones.

En el ámbito laboral, los datos combinan decisiones ya ejecutadas con proyecciones de riesgo:

Ajustes efectuados: Un 23,1% de las firmas de este régimen aplicó recortes de personal y un 46,3% decidió congelar plazas vacantes por renuncias o jubilaciones.

Un de las firmas de este régimen aplicó recortes de personal y un decidió congelar plazas vacantes por renuncias o jubilaciones. Riesgo latente: Un 38,6% advierte que, de mantenerse la cotización actual del dólar, se verá obligado a reducir planilla en el corto plazo.

Muestra acotada, pero de alto impacto laboral

Desde una perspectiva estadística, los porcentajes asignados a Zona Franca deben interpretarse como un indicador de tendencia y no como una medición censal. Al representar el 24,3% de la muestra total de 115 empresas, el estrato de Zona Franca abarca a cerca de 28 firmas.

Sin embargo, el peso económico del estudio equilibra esta limitación: las 115 empresas encuestadas por la CICR explican el 24,0% de todo el empleo formal del sector manufacturero privado registrado ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Al estar compuesto en un 49,6% por grandes industrias, las decisiones tomadas por este grupo de firmas impactan de manera directa sobre miles de hogares.

Según la Encuesta de Perspectivas Empresariales de la CICR, la pérdida de competitividad cambiaria se consolida como el principal reto para el sector industrial. (Rafael Pacheco Granados)

La paradoja del talento y la infraestructura

El tipo de cambio no es el único desafío que enfrentan las multinacionales. El informe de la CICR muestra que la disponibilidad y calidad del recurso humano se consolidó como el segundo factor más dañino para la competitividad de las Zonas Francas, seguido por las deficiencias en infraestructura vial y portuaria.

Esta combinación genera una paradoja para el sector: mientras las empresas sufren para encontrar perfiles técnicos especializados para operar, la presión de costos en dólares las obliga a congelar contrataciones o recortar plazas existentes.

Balance Operativo: Zona Franca en la Encuesta CICR 2026

El siguiente cuadro sintetiza los principales hallazgos del sondeo para el Régimen de Zona Franca en comparación con el total de la industria manufacturera encuestada:

Indicador evaluado Zona Franca (Muestra) Total Muestra Industrial Puntúa el tipo de cambio como el factor N°1 de afectación 64,3%

40,5% Reporta reducción en rentabilidad 81,0%

55,0% Menores ingresos en colones para operar localmente 84,9%

58,8% Suspendió planes de inversión o expansión 46,3%

31,3% Congeló plazas vacantes (por renuncia o pensión) 46,3%

30,3% Ejecutó recortes de personal (despidos) 23,1%

13,3% Proyecta reducciones de personal a corto plazo 38,6%

25,6%

Fuente: El Financiero con datos de la Encuesta de Perspectivas Empresariales CICR 2026.