Economía y Política

Apreciación del colón frena la inversión y el empleo en las zonas francas de Costa Rica, indica encuesta de la Cámara de Industrias

Cerca de 8 de cada 10 industrias de este régimen consultadas en el estudio declaran pérdidas en sus márgenes debido al tipo de cambio apreciado

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Por Redacción EF

La apreciación acumulada del colón dejó de ser una molestia contable en los balances financieros para transformarse en un freno directo sobre las decisiones de inversión y contratación de las empresas que operan bajo el régimen de Zona Franca.








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Redacción EF

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