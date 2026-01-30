Economía y Política

Aresep aprueba cambios tarifarios en los combustibles para febrero: vea los nuevos precios de la gasolina y el diésel

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El inicio del mes de febrero traerá un alivio para el presupuesto de los conductores y las familias costarricenses. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) completó el estudio tarifario extraordinario y dio luz verde a una disminución general en los precios de los hidrocarburos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
rebaja de combustiblespreciosgasolinasAreseptarifas
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.