Aresep aprueba cambios tarifarios en los combustibles para febrero: vea los nuevos precios de la gasolina y el diésel

El inicio del mes de febrero traerá un alivio para el presupuesto de los conductores y las familias costarricenses. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) completó el estudio tarifario extraordinario y dio luz verde a una disminución general en los precios de los hidrocarburos.

Esta decisión administrativa permitirá que los usuarios paguen menos por llenar el tanque de sus vehículos en los próximos días. La medida impacta a todos los productos derivados del petróleo que se comercializan en el país, incluyendo el gas para cocinar.

Según confirmó la entidad en su boletín oficial 02-2026, “la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó rebajas en todos los combustibles”. El ajuste responde a las variaciones registradas en el mercado energético global durante el último mes.

Los nuevos precios entrarán a regir tras su publicación oficial en el diario La Gaceta. (Alonso Tenorio)

La gasolina súper experimentará una reducción de ₡10 en su costo final al consumidor. Con este ajuste, el litro pasará de los ₡636 actuales a un nuevo precio de ₡626 en las estaciones de servicio.

Por su parte, la gasolina regular tendrá una baja más significativa para el bolsillo de los dueños de vehículos. El litro de este producto disminuirá ₡18, pasando de una tarifa vigente de ₡609 a ₡591 una vez que rija el cambio.

El sector productivo y de transporte público recibirá el mayor beneficio porcentual en esta fijación tarifaria. El diésel, insumo clave para la distribución de mercancías y autobuses, bajará ₡29 por litro, fijándose en ₡512.

El ajuste también contempla un alivio para los hogares que utilizan gas licuado de petróleo (GLP). El cilindro de 25 libras, que es la presentación más vendida en el territorio nacional, tendrá una rebaja de ₡85 en su precio final.

Producto Precio vigente Precio aprobado Variación Gasolina súper ₡636 ₡626 -₡10 Gasolina regular (Plus 91) ₡609 ₡591 -₡18 Diésel ₡541 ₡512 -₡29 Gas GLP (25 lbs) ₡6.879 ₡6.794 -₡85

La institución reguladora explicó que estas variaciones obedecen al comportamiento de las compras realizadas por la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope). Los técnicos señalaron que el cálculo toma “como referencia las facturas de compra de los embarques para cada producto” gestionados entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

El mercado internacional mostró condiciones favorables que permitieron este descenso en las tarifas locales. En el documento oficial se detalla que “los precios internacionales varían por asuntos de oferta/demanda, situaciones geopolíticas, clima, guerra, entre otros”.

La rebaja beneficiará a casi dos millones de usuarios y al 53% de los hogares que consumen gas. (Albert Marín)

El impacto de esta resolución abarcará a una gran parte de la población económicamente activa del país. La Aresep estima que “esta rebaja beneficia de manera directa a 1,9 millones de usuarios que conforman la actual flota vehicular del país”.

En el caso del gas licuado, el beneficio social es amplio debido a su penetración en las viviendas. Datos del regulador indican que “el 53% usa el gas para cocinar”, además de ser un insumo vital para el comercio y la industria.

Los nuevos precios no tienen una fecha calendario fija para su entrada en vigor. Según la normativa vigente, las tarifas “entran a regir al día siguiente que se publique la resolución de la ARESEP en el Diario Oficial La Gaceta”.