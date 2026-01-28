Economía y Política

Ariel Robles en entrevista con ‘El Financiero’: “El tipo de cambio tiene que tener un equilibrio”

En entrevista con ‘El Financiero’, el candidato presidencial Ariel Robles defendió una visión económica con “rostro humano”, al referirse al debate sobre el retiro del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP).

Por Tatiana Soto Morales

La curul legislativa se convierte, para algunos diputados, en la antesala de la competencia por la silla presidencial. En las próximas elecciones, un total de cuatro legisladores de la actual Asamblea Legislativa aspiran a dar el salto a Zapote.








