¿Arrestarán a Donald Trump? Esta es la acusación que pesa sobre el expresidente de EE. UU.

Donald Trump podría convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos (EE. UU.) en enfrentar al gran jurado. Se estima que la lectura de cargos se realice esta semana, razón por la que Trump instó a sus simpatizantes a protestar el día de su posible detención.

El caso se resolverá en Manhattan, lugar donde funcionarios de la oficina del fiscal se reunieron la semana pasada con la agencia estatal de distrito para planificar la supuesta acusación. Del mismo modo, el Departamento de Policía tuvo una reunión virtual con dos de los principales asistentes de seguridad pública del alcalde para discutir los planes de contingencia en caso de protestas, según reportó el diario estadounidense The New York Times.

El exmandatario publicó en su plataforma Truth Social que “El principal candidato republicano y expresidente de Estados Unidos de América será arrestado el martes de la próxima semana. ¡Protesta, recupera nuestra nación!”.

La acción que tiene a Trump a punto del arresto es el presunto pago de ‘dinero secreto’ a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels (cuyo nombre real es Stephanie Clifford) en el 2016.

Falsificación de registros

Las finanzas de la Organización Trump están en el centro de las investigaciones de la oficina del fiscal de Manhattan desde el 2019. En esos análisis descubrieron que Trump giró un pago a Daniels en el 2016, mientras era candidato presidencial, a modo de soborno.

La transacción tuvo un solo objetivo: encubrir la relación extramarital que sostuvo el expresidente con la estrella de películas pornográficas. El equipo de Trump le pagó a Daniels $130.000 por su silencio, ya que la actriz pretendía filtrar la información del amorío a la prensa, según indicó el medio internacional BBC.

Las autoridades no acusan a Trump por soborno, sino por la falsificación de registros. El expresidente hizo la transacción del monto a su abogado Michael Cohen, pero inscribió el registro de pago por concepto de honorarios legales.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el martes 21 de marzo será detenido por las autoridades. (KAMIL KRZACZYNSKI/AFP)

Esa falsificación equivale a un delito grave en Nueva York. Incluso el hecho podría considerarse como una violación a la ley electoral por tratar de ocultar información a los votantes mediante pagos.

Sin embargo, el caso no tuvo protagonismo entre las investigaciones del 2019 porque las mismas se centraron en las finanzas de la Organización Trump. Por medio de las indagaciones, las autoridades declararon culpable de fraude fiscal al exdirector financiero Allen Weisselberg.

Parecía que la falsificación de registros de Trump quedaría en el olvido; sin embargo, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, reabrió el caso.

Trump vs. Bragg

Alvin Bragg es la primera persona afroamericana en dirigir esa oficina y, según medios como The New York Times, se prepara para acusar a Donald Trump por no rendir cuentas del dinero pagado a Daniels.

Por otra parte, Trump asegura que la intención de Bragg tiene fines políticos ya que el escándalo vuelve cuando el exmandatario se encuentra en campaña para hacerse con la nominación del Partido Republicano a la Casa Blanca.

Bragg resucitaría un caso que los mismos fiscales generales se negaron a llevar a los tribunales hace siete años. Mientras tanto, los seguidores de Trump han lanzado amenazas al fiscal por su actuar.

“Nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley se asegurarán de que cualquier amenaza específica o creíble contra la oficina se investigue a fondo y de que se implementen las salvaguardas adecuadas”, escribió Braggs en una carta dirigida al departamento de seguridad, que posteriormente fue filtrada a la prensa.