Economía y Política

Asamblea Legislativa archiva proyecto que buscaba dar al BCCR el mandato del pleno empleo

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Por Redacción EF

El Plenario de la Asamblea Legislativa archivó el lunes 8 de junio el Expediente N.° 23.165, la iniciativa que pretendía reformar el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley N.°7558 del 3 de noviembre de 1995) para elevar el pleno empleo a meta prioritaria de la institución emisora. La votación fue breve y contundente: los 29 diputados de la fracción Pueblo Soberano rechazaron la moción de ampliación del plazo cuatrienal contemplada en el artículo 119 del Reglamento Legislativo, sellando el fin del expediente.








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Redacción EF

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