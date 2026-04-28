Economía y Política

Asamblea Legislativa cierra cuatrienio 2022-2026 sin quórum y libra de sanción a Fabricio Alvarado

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Por Pablo Fonseca

El lunes 27 de abril, el Plenario de la Asamblea Legislativa no logró sesionar por falta de quórum. Con solo 34 diputados presentes —cuatro menos de los 38 necesarios— Rodrigo Arias se vio obligado a suspender la jornada.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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