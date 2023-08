Así dejan sus municipios los 42 alcaldes con derecho a reelección

Solo 42 de los actuales alcaldes tienen la posibilidad de intentar reelegirse en las elecciones municipales del 2024, después de la entrada en vigencia de la ley 10.183 que limitó la permanencia de una persona en el máximo cargo municipal a dos periodos consecutivos.

Todavía no se cuenta con un listado final de quiénes efectivamente lucharán por extender su mandato pues el periodo de inscripción termina en octubre. EF recopiló los resultados de varios índices que reflejan el estado de estos 42 municipios para analizar la labor de los actuales alcaldes. Los resultados van desde ‘deficiente’ hasta ‘altamente competente’.

Esa calificación se desprende del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2022, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), donde se consideran indicadores relacionados con la cobertura educativa, acceso a tecnologías de la información, salud entre otros. Aunque el nivel de competitividad no responde enteramente al gobierno local, el líder municipal debe tener influencia y abogar por su cantón ante instituciones nacionales.

Ninguno de los alcaldes con posibilidad de reelección está en el primer lugar del ICN 2022, pero sí se encuentran a partir del segundo puesto. Arrancan con la liberacionista Ángela Aguilar (Heredia), seguida de la socialcristiana Thai­s Zumbado (Belén) y el verdiblanco Eder Ramírez (Flores); en el otro extremo de la tabla están el liberacionista Rugeli Morales (Talamanca) y el gobernante de La Cruz, Luis Alonso Alán Corea, del Partido Nueva Generación (PNG).

Los resultados varían de acuerdo a los indicadores. Sin embargo, existen coincidencias entre quienes están mejor ubicados y entre los territorios en los últimos puestos. Además, el bajo desempeño no influye directamente en la asistencia a las urnas, ya que el abstencionismo es menor en algunos de los cantones que ocupan los últimos puestos de los índices.

“A nosotros nos miden igual, pero la forma de vida de San José no es la misma que la de Talamanca. Tenemos dos Costa Ricas”. — Rugeli Morales, alcalde de Talamanca

Lo mejor y lo peor Copiado!

Entre las 42 localidades con opción de reelección se evidencian desempeños con puntajes altos (altamente competentes) y bajos (deficientes). Las calificaciones se componen de distintas dimensiones, donde los cantones analizados están mejor posicionados en temas de acceso a servicios públicos o eléctricos y peor situados en habilidades técnicas de la fuerza laboral actual.

El ICN califica a cada gobierno local desde ‘altamente competente’ hasta ‘deficiente’. A continuación el título que tienen los cantones junto a las alcaldías con posibilidad de reelección:

Deficiente: Talamanca y La Cruz.

Talamanca y La Cruz. Limitado: Golfito, Upala, Matina, Coto Brus, Abangares, Quepos, Puntarenas, Río Cuarto, Dota y Sarapiquí.

Golfito, Upala, Matina, Coto Brus, Abangares, Quepos, Puntarenas, Río Cuarto, Dota y Sarapiquí. Emergente: Bagaces, Nicoya, Orotina, Liberia, Pococí, Santa Cruz, Puriscal, Mora y Cañas.

Bagaces, Nicoya, Orotina, Liberia, Pococí, Santa Cruz, Puriscal, Mora y Cañas. Competente: Paraíso, Sarchí, Oreamuno, Poás, Alajuela, La Unión, Goicoechea, Grecia, Barva, Palmares, Desamparados, Tibás, San Carlos y Santa Bárbara.

Paraíso, Sarchí, Oreamuno, Poás, Alajuela, La Unión, Goicoechea, Grecia, Barva, Palmares, Desamparados, Tibás, San Carlos y Santa Bárbara. Altamente competentes: Santo Domingo, Curridabat, San Pablo, Cartago, Flores, Belén y Heredia.

Mientras Talamanca con el alcalde Morales se ubica en el último lugar de competitividad, destaca que es la segunda municipalidad con mayor transparencia. Heredia, que se mantiene en la cima, tiene el segundo puesto en cuanto acceso a tecnologías de la información en hogares; en seguridad ocupan la casilla 65.

“El reflejo que tenemos de estos niveles de competitividad de los cantones usualmente sí es una copia fiel de cómo la administración municipal es una influencia importante”, aseveró Andrés Fernández, investigador del Consejo de Promoción de la Competitividad.

El grado de acción de las municipalidades puede verse frenado por la capacidad financiera, ya que se sostienen mayormente por los ingresos propios generados a través de los servicios que cobran a los habitantes del municipio y la recaudación de impuestos.

Donde se desarrolle más actividad comercial, existirán mejores ingresos para el gobierno local y por lo tanto mayor dinamismo económico. Los sitios que no tienen buen servicio de agua, Internet y red vial son los que carecen de grandes ingresos por medio del sector comercial.

Los territorios con mejores resultados se agrupan, mayormente, en el Gran Área Metropolitana (GAM). Son las zonas costeras y fronterizas las que obtienen los peores resultados de competitividad.

“Un cantón no puede competir si no tiene las mismas condiciones (que los demás gobiernos). Ustedes en San José tienen Internet y acceso a los servicios básicos, en cambio aquí en Talamanca hay lugares donde no hay Ebais, no hay agua y eso no es directamente del tema municipal”, expresó Morales.

La afirmación es secundada por Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación, quien explicó que la capacidad económica de las municipalidades son muy diferentes. Aquellos cantones que tienen una mayor actividad económica de distinta naturaleza comercial “pueden invertir más dinero en distintos tipos de proyectos”.

Si el análisis se hace desde el grado de madurez que examina la Contraloría General de la República (CGR, 2021), los alcaldes que mantienen a sus municipios en un nivel avanzado son Mario Redondo (Cartago), Bernardo Porras (San Pablo), Katerine Ramírez (Palmares) y Karol Salas (San Carlos). Aunque este último cantón tiene área fronteriza, sale bien posicionado debido a su alta productividad agrícola.

Son los mismos municipios los encargados de suministrar los datos a la CGR para que alimenten el índice.

Los alcaldes tendrán un plazo máximo de ocho años consecutivos para mantenerse en el cargo. (Rafael Pacheco Granados)

16 localidades están en el nivel básico de madurez, entre ellos: Talamanca, La Cruz, Upala, Coto Brus y Abangares.

“Cartago destaca entre los primeros lugares con alto desempeño. Significa una apuesta a diferentes temas que permiten la generación de empleo” — Mario Redondo, alcalde de Cartago

Por otra parte el Índice de Desarrollo Humano Cantonal mide el promedio de los logros en las dimensiones de vida larga y saludable, acceso al conocimiento y una vida digna. Bajo esos parámetros se ordenan los cantones desde ‘medio’ a ‘muy alto’ con puntajes desde 0,0 hasta 1,0.

Algunos de los cantones en la categoría superior, entre 0,801 y 0,858 puntos, son: Belén, Curridabat, San Pablo y Mora. El grupo de los considerados ‘medio’ tienen los números más bajos del recuento, entre 0,579 y 0,695, siendo Matina, Talamanca y Cañas algunos de los cantones con esos puntajes.

“Estamos poniendo en orden el desarrollo de Cartago principalmente con la generación de empleo en donde hemos fortalecido la educación. Venimos desarrollando para emprendedores ‘Cartago Emprende’”, comentó Redondo. Este cantón integra el grupo ‘alto’ del IDH con una cantidad promedio de 9,1 años de escolaridad.

La alcaldesa Zumbado de Belén, lidera al cantón mejor situado en el índice con el tercer puesto a nivel nacional y el primero entre los municipios con derecho a la reelección. Su número es de 0,858.

Popularidad del alcalde Copiado!

“En las zonas rurales la influencia de las municipalidades es mucho mayor”, destacó Alfaro. Pero la popularidad del alcalde también influye en los votantes urbanos porque existe importancia “del personalismo a nivel individual”, lo cual se vio en las alcaldías con más de cuatro periodos con un mismo jerarca.

En los cantones fuera del GAM es común la relación cercana de los pobladores con su municipio porque los temas de agua y carreteras, por ejemplo, los ven directamente con las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios(Asadas) o el gobierno local. No suelen tener la cercanía de las áreas urbanas con oficinas de Acueductos y Alcantarillados (AyA) o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Los habitantes de los cantones valoran el papel del gobernador local de acuerdo a cómo están las calles, los servicios públicos, recolección de basura y otros servicios asociados al papel municipal.

De acuerdo con Alfaro, el límite a la reelección generará un incentivo en las alcaldías para tener un mejor desempeño en poco tiempo. “La participación no es muy alta, sobre todo en algunos centros urbanos, el candidato necesita un umbral de votos pequeño para mantenerse en el puesto y entonces usted no se preocupa por si lo está haciendo bien o mal, sino por movilizar a una base”, dijo.

Algunos alcaldes ya en ejercicio podrían optar por extender su mandato aunque inicialmente no fueron ellos los elegidos para el máximo puesto. Estas personas ocuparon el cargo tras la salida del gobernante por casos judiciales, cambio de trabajo al asumir una diputación o fallecimiento.

La alcaldesa de Heredia, Ángela Aguilar (PLN), asumió el puesto en el 2022 después de la salida de José Manuel Ulate por temas judiciales. La funcionaria confirmó a EF que será candidata por la reelección y que “la credibilidad se mantiene con el trabajo y transparencia. Los electores ven el trabajo que hace el municipio en el mejoramiento de todos los servicios”.

De momento Bernardo Porras (San Pablo), Heibel Rodríguez (Poás), Yamileth López (Upala), Wálter Céspedes (Matina), Freiner Lara (Golfito) y Morales (Talamanca) pretenden volver a las papeletas en el 2024 representando al PUSC.

Según datos suministrados por la politóloga Kattia Benavides, los alcaldes liberacionistas que aspiran a seguir en el puesto son: Iris Arroyo (Puriscal), Humberto Soto (Alajuela), José Miguel Jiménez (Río Cuarto), Carlos Ramírez (Paraíso), Cristian Torres (La Unión) y Eder Ramírez (Flores).

Mario Redondo volverá a ser candidato con el partido Alianza Demócrata Cristiana.

“El premio es la reelección, pero si no hacen bien las cosas puede recibir el castigo que es el rechazo” — Ronald Alfaro, Estado de la Nación

Poco interés Copiado!

Las elecciones municipales registran una fría participación por parte del electorado, a pesar del pluripartidismo que tiene el país con un total de 159 partidos políticos de escala nacional, provincial y cantonal.

En los cantones con bajo desarrollo humano hay alta participación. Esto se refleja con un porcentaje de abstencionismo en 2020 de 45,1% en Dota, de 47,3%, en Abangares 47,8% y en La Cruz 49,6%. Río Cuarto presentó un nivel de contención de votos de 35,9%, ese año marcó las primeras elecciones del joven municipio. Aunque los porcentajes parecen altos, son bajos en comparación con los cantones más urbanos.

En esos cantones los votantes tienen mayor relación con el gobernante local, debido a que deben apersonarse a las instalaciones municipales para realizar trámites de servicios públicos. La cercanía es un aspecto importante hacia las urnas municipales.

En las últimas elecciones el porcentaje de abstencionismo se redujo en las provincias de Alajuela, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y San José. Sin embargo, no bajan del 55% y en otras provincias sigue superando el 60%.

San José fue el cantón con la menor participación en la capital pues el 74,7% del electorado falló en su cita con las urnas en 2020. En ese mismo año, Alajuela fue el cantón de esa provincia con un registro más alto de abstencionismo: 70%.

En La Unión, en Cartago, se abstuvo de votar el 68% del padrón electoral. En Heredia fue de un 73,2%, en Liberia fue de 64,8%, en Golfito de 64,1% y en Pococí de 68,1%.

“Muchos partidos deben renovar sus estructuras como requisito para poder participar. Este proceso podría extenderse hasta finales del mes de setiembre; por otra parte, una lista definitiva de partidos cantonales que participarán en las elecciones municipales se podrá generar hasta la culminación del Programa de Inscripción de Candidaturas, la cual está estimada para finales del año en curso”, señaló Marta Castillo, jefa del departamento de registro de Partidos Políticos del Tribunal supremo de Elecciones (TSE).

En el 2024 se habilitarán 36 nuevos distritos electorales distribuidos en Limón, Guanacaste, Alajuela, Puntarenas y San José.