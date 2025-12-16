Economía y Política

Así quedan los salarios mínimos en Costa Rica para 2026: vea la lista completa por ocupación

Por Mathew Chaves

El sector privado costarricense se prepara para aplicar la nueva estructura salarial a partir del 1.° de enero de 2026. Aunque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aún no ha publicado el decreto oficial firmado, el Consejo Nacional de Salarios (CNS) dejó en firme los porcentajes de aumento desde octubre.








