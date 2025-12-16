Así quedan los salarios mínimos en Costa Rica para 2026: vea la lista completa por ocupación

El sector privado costarricense se prepara para aplicar la nueva estructura salarial a partir del 1.° de enero de 2026. Aunque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aún no ha publicado el decreto oficial firmado, el Consejo Nacional de Salarios (CNS) dejó en firme los porcentajes de aumento desde octubre.
Ante la ausencia del documento final en La Gaceta, la firma especializada AG Legal realizó la proyección detallada de los montos, aplicando los ajustes aprobados a la base salarial vigente.
El aumento general será del 1,63%, el más bajo de la administración actual. No obstante, la resolución incluye matices importantes para puestos específicos. El servicio doméstico tendrá un incremento superior del 3,96%, mientras que las ocupaciones especializadas subirán un 2,18% y los técnicos medios en educación diversificada un 2,5%.
Es vital comprender las siglas que definen el pago. En la lista destacan puestos con la sigla TES (Trabajador Especializado), como el agente de aduanas o el técnico en aparatos ortopédicos, con un rubro diario de ₡25.209,80. Este monto no debe confundirse con un salario mensual; al ser una tarifa por jornada, si se multiplica por los días laborales promedio (26), el ingreso mensual supera los ¢650.000, reflejando el grado de especialización técnica del cargo.
La lista presenta distinciones que pueden confundir a los patronos y hasta a los empleados. Un caso común es el de conserje y misceláneo. Ambos aparecen con un salario mensual idéntico proyectado de ₡373.092,42.
La diferencia radica en la naturaleza de las funciones: el conserje suele asociarse al cuidado y vigilancia de instalaciones (edificios, condominios), mientras que el misceláneo se enfoca en tareas de limpieza general y mandados varios. Sin embargo, para efectos del salario mínimo de perfil no calificado mensual, el CNS los ubica en el mismo escalafón salarial.
Otro punto es la clasificación de las niñeras. Existen dos categorías con remuneraciones muy distintas:
- Niñera (fuera del hogar del niño): Se paga por día (₡12.436,41) Se considera una trabajadora del sector privado regular.
- Niñera en el hogar del niño: Se rige por el salario del trabajo doméstico (₡268.607,92 mensuales) Este monto es menor en efectivo porque se asume que estas trabajadoras reciben un porcentaje de salario en especie (alimentación y alojamiento), y por ello recibieron un ajuste porcentual mayor (3,96%)
Lista completa de salarios mínimos por ocupación (Proyección 2026)
A continuación, El Financiero presenta el detalle de los nuevos salarios mínimos por jornada ordinaria (diarios) y mensuales, calculados según el acuerdo del CNS y tomados de AG Legal.
Los montos detallados a continuación corresponden a una proyección elaborada por la firma AG Legal, basada en los porcentajes de ajuste aprobados en firme por el Consejo Nacional de Salarios. Si bien el cálculo es riguroso, las cifras oficiales podrían presentar variaciones marginales por redondeo una vez que el Ministerio de Trabajo publique el decreto ejecutivo definitivo en el diario oficial La Gaceta.
Sector agrícola y no calificado
- Acomodador de parqueos (no chofer): ₡12.436,41 (por día)
- Acompañante en buseta escolar: ₡12.436,41 (por día)
- Camarero: ₡12.436,41 (por día)
- Chequeador de buses: ₡12.436,41 (por día)
- Conserje: ₡373.092,42 (mensual)
- Demostrador (display): ₡12.436,41 (por día)
- Empacador, etiquetador (manual): ₡12.436,41 (por día)
- Gondolero: ₡12.436,41 (por día)
- Lavador y encerador de carros: ₡12.436,41 (por día)
- Limpiador de piscinas (sin químicos): ₡12.436,41 (por día)
- Mensajero: ₡373.092,42 (mensual)
- Misceláneo: ₡373.092,42 (mensual)
- Misceláneo hogares de la tercera edad: ₡12.436,41 (por día)
- Mucama: ₡12.436,41 (por día)
- Niñera (excepto hogar del niño): ₡12.436,41 (por día)
- Ordeñador a mano: ₡12.436,41 (por día)
- Pelador de camarón: ₡12.436,41 (por día)
- Peón agrícola (labores manuales): ₡12.436,41 (por día)
- Peón de carga y descarga: ₡12.436,41 (por día)
- Peón de construcción: ₡12.436,41 (por día)
- Peón de jardín (labores manuales): ₡12.436,41 (por día)
- Peón de embarcación: ₡12.436,41 (por día)
- Pilero (lavador de platos): ₡12.436,41 (por día)
- Recolector de basura: ₡12.436,41 (por día)
- Recolector de coyol: ₡12.436,41 (por día)
- Sabanero: ₡12.436,41 (por día)
- Sacristán: ₡12.436,41 (por día)
- Salonero: ₡12.436,41 (por día)
- Seleccionador manual de residuos: ₡12.436,41 (por día)
- Volantero: ₡12.436,41 (por día)
- Recolector de café (por cajuela): ₡1.184,33
- Estibador (por movimiento): ₡440,39
- Estibador (por tonelada): ₡105,66.
- Estibador (por kilo frutas/vegetales): ₡0,0854
Ocupaciones semicalificadas
- Alistador automotriz (lijador): ₡13.523,69 (por día)
- Ayudante de cocina: ₡13.523,69 (por día)
- Ayudante en mecánica general: ₡13.523,69 (por día)
- Ayudante de operario (construcción): ₡13.523,69 (por día)
- Baqueano: ₡13.523,69 (por día)
- Bodeguero (peón): ₡373.092,42 (mensual)
- Cantinero: ₡13.523,69 (por día)
- Cargador cilindros gas y extintores: ₡13.523,69 (por día)
- Carnicero empleado de despacho: ₡13.523,69 (por día)
- Conductor de vehículo liviano: ₡13.523,69 (por día)
- Conductor microbús (menos de 11 pasajeros): ₡13.523,69 (por día)
- Demostrador-vendedor: ₡13.523,69 (por día)
- Dependiente: ₡13.523,69 (por día)
- Empleado de despacho: ₡13.523,69 (por día)
- Fotocopiador: ₡13.523,69 (por día)
- Fumigador: ₡13.523,69 (por día)
- Llantero: ₡13.523,69 (por día)
- Montacarguista: ₡13.523,69 (por día)
- Operador de apilador: ₡13.523,69 (por día)
- Parrillero: ₡13.523,69 (por día)
- Peón agrícola (motoguadaña): ₡13.523,69 (por día)
- Peón de jardín (motoguadaña): ₡13.523,69 (por día)
- Pistero (dispensa combustibles): ₡13.523,69 (por día)
- Pizzero (arma y hornea): ₡13.523,69 (por día)
- Verdulero: ₡13.523,69 (por día)
Ocupaciones calificadas
- Adiestrador de animales: ₡13.991,86 (por día)
- Agente de seguridad: ₡405.710,71 (mensual)
- Agente de seguridad-custodio de valores: ₡419.755,93 (mensual)
- Agente de ventas: ₡419.755,93 (mensual)
- Albañil: ₡13.991,86 (por día)
- Analista de crédito: ₡419.755,93 (mensual)
- Animador de eventos: ₡13.991,86 (por día)
- Aplanchador con vapor: ₡13.991,86 (por día)
- Aserrador: ₡13.991,86 (por día)
- Auxiliar de contabilidad: ₡419.755,93 (mensual)
- Barbero: ₡13.991,86 (por día)
- Barista: ₡13.991,86 (por día)
- Bodeguero (Encargado): ₡405.710,71 (mensual)
- Cajero: ₡419.755,93 (mensual)
- Cantante: ₡13.991,86 (por día)
- Carnicero destazador: ₡13.991,86 (por día)
- Carpintero: ₡13.991,86 (por día)
- Cerrajero: ₡13.991,86 (por día)
- Chapulinero: ₡13.991,86 (por día)
- Cobrador: ₡405.710,71 (mensual)
- Cocinero: ₡13.991,86 (por día)
- Coctelero (bartender): ₡13.991,86 (por día)
- Conductor ambulancia: ₡13.991,86 (por día)
- Conductor de bus (no cobra): ₡13.991,86 (por día)
- Conductor de vehículo pesado: ₡13.991,86 (por día)
- Cortador de piezas tela: ₡13.991,86 (por día)
- Cosedor piezas (máquina): ₡13.991,86 (por día)
- Counter (vendedor pasajes): ₡419.755,93 (mensual)
- Digitador: ₡13.991,86 (por día)
- Electricista: ₡13.991,86 (por día)
- Encuestador: ₡405.710,71 (mensual)
- Enderezador automotriz: ₡13.991,86 (por día)
- Escaneador inventarios: ₡405.710,71 (mensual)
- Estilista: ₡13.991,86 (por día)
- Florista: ₡13.991,86 (por día)
- Fontanero: ₡13.991,86 (por día)
- Futbolista segunda división: ₡13.991,86 (por día)
- Gestor redes sociales (monitoreo): ₡405.710,71 (mensual)
- Gestor redes sociales (datos): ₡419.755,93 (mensual)
- Guía de turismo: ₡13.991,86 (por día)
- Hojalatero: ₡13.991,86 (por día)
- Instalador vidrios: ₡13.991,86 (por día)
- Instructor de bailes: ₡13.991,86 (por día)
- Instructor gimnasio (sin título): ₡13.991,86 (por día)
- Jardinero (diseña): ₡13.991,86 (por día)
- Joyero: ₡13.991,86 (por día)
- Limpiador tanques sépticos: ₡13.991,86 (por día)
- Manicurista / Maquillador: ₡13.991,86 (por día)
- Mantenimiento preventivo de cómputo: ₡13.991,86 (por día)
- Mantenimiento de edificios: ₡13.991,86 (por día)
- Masajista: ₡13.991,86 (por día)
- Mecánico general: ₡13.991,86 (por día)
- Monitoreador cámaras video: ₡405.710,71 (mensual)
- Oficinista (general): ₡405.710,71 (mensual)
- Operador de “araña” (serigrafía): ₡13.991,86 (por día)
- Operador de caldera: ₡13.991,86 (por día)
- Operador de maquinaria pesada: ₡13.991,86 (por día)
- Operador de radio-taxi: ₡13.991,86 (por día)
- Operario en construcción: ₡13.991,86 (por día)
- Ordeñador con máquina: ₡13.991,86 (por día)
- Panadero: ₡13.991,86 (por día)
- Pastelero: ₡13.991,86 (por día)
- Pintor de brocha gorda: ₡13.991,86 (por día)
- Pistero-cobrador: ₡419.755,93 (mensual)
- Pizzero (cocinero): ₡13.991,86 (por día)
- Procesador inventarios: ₡13.991,86 (por día)
- Proveedor: ₡419.755,93 (mensual)
- Recepcionista: ₡405.710,71 (mensual)
- Relojero: ₡13.991,86 (por día)
- Repostero: ₡13.991,86 (por día)
- Secretaria (ocupación calificada): ₡419.755,93 (mensual)
- Serigrafista (Estampa): ₡13.991,86 (por día)
- Soldador en general: ₡13.991,86 (por día)
- Talador (sierra motor): ₡13.991,86 (por día)
- Tapicero: ₡13.991,86 (por día)
- Tatuador: ₡13.991,86 (por día)
- Taxista: ₡13.991,86 (por día)
- Técnico aire acondicionado: ₡13.991,86 (por día)
- Telefonista: ₡405.710,71 (mensual)
- Tractorista: ₡13.991,86 (por día)
- Vagonetero: ₡13.991,86 (por día)
- Zapatero: ₡13.991,86 (por día)
Ocupaciones especializadas y técnicas
- Agente de aduanas: ₡25.209,80 (por día)
- Asistente de abogacía: ₡487.261,75 (mensual)
- Asistente domicilio (cuidados): ₡16.244,5 (por día)
- Auxiliar agente de aduanas: ₡16.244,5 (por día)
- Auxiliar dental: ₡16.244,5 (por día)
- Camarógrafo de prensa: ₡25.209,8 (por día)
- Capitán de embarcación: ₡16.244,5 (por día)
- Catador: ₡16.244,5 (por día)
- Chef: ₡16.244,5 (por día)
- Conductor de bus (cobrador): ₡16.244,5 (por día)
- Conductor de tráiler: ₡16.244,5 (por día)
- Contador privado (técnico medio): ₡496.682,38 (mensual)
- Copiloto (primer oficial): ₡25.209,8 (por día)
- Costurera (modista): ₡16.244,5 (por día)
- Despachador de vuelo: ₡25.209,8 (por día)
- Diagramador artes gráficas: ₡16.244,5 (por día)
- Ebanista: ₡16.244,5 (por día)
- Educador aspirante sin título: ₡487.261,75 (mensual)
- Electromecánico: ₡16.244,5 (por día)
- Entrenador fútbol (primera y segunda): ₡16.244,5 (por día)
- Esteticista: ₡16.244,5 (por día)
- Fotógrafo de prensa: ₡16.244,5 (por día)
- Fresador: ₡16.244,5 (por día)
- Futbolista primera división: ₡16.244,5 (por día)
- Gestor redes sociales (diseño): ₡16.244,5 (por día)
- Locutor de radioemisora: ₡16.244,5 (por día)
- Locutor de televisión: ₡25.209,8 (por día)
- Luminotécnico de televisión: ₡25.209,8 (por día)
- Maestro de obras: ₡16.244,5 (por día)
- Mantenimiento correctivo de cómputo: ₡16.244,5 (por día)
- Mecánico calderas: ₡16.244,5 (por día)
- Mecánico precisión: ₡16.244,5 (por día)
- Mecánico máquinas coser: ₡16.244,5 (por día)
- Operador de cabina radio: ₡16.244,5 (por día)
- Operador excavadora: ₡16.244,5 (por día)
- Operador grúa estacionaria: ₡16.244,5 (por día)
- Pintor automotriz: ₡16.244,5 (por día)
- Programador (sin título): ₡16.244,5 (por día)
- Programador radioemisoras: ₡16.244,5 (por día)
- Sastre: ₡16.244,50 (por día)
- Secretaria (técnico medio): ₡496.682,38 (mensual)
- Serigrafista (diseño): ₡16.244,5 (por día)
- Soldador especial: ₡16.244,5 (por día)
- Técnico en aparatos ortopédicos: ₡25.209,8 (por día)
- Técnico en lentes contacto: ₡25.209,8 (por día)
- Técnico refrigeración doméstica/industrial: ₡25.209,8 (por día)
- Técnico de máquinas coser especiales: ₡25.209,8 (por día)
- Técnico reparación audio/video: ₡25.209,8 (por día)
- Tornero en metal: ₡16.244,50 (por día)
Profesionales y servicio doméstico
- Trabajo doméstico (mensual): ₡268.607,92.
- Niñera en el hogar del niño: ₡268.607,92 (mensual)
- Bachiller universitario: ₡664.078,07 (mensual)
- Licenciado universitario: ₡796.921 (mensual)
- Contador privado (diplomado): ₡585.484,58 (mensual)
- Contador privado (bachiller): ₡664.078,07 (mensual)
- Contador privado (licenciado): ₡796.921 (mensual)
- Secretaria (diplomado): ₡585.484,58 (mensual)
- Secretaria (bachiller): ₡664.078,07 (mensual)
- Secretaria (licenciatura): ₡796.921 (mensual)