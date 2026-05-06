Asueto del 8 de mayo en Costa Rica: estas instituciones confirman que cerrarán por el traspaso de poderes

El Gobierno decretó asueto para el sector público este viernes 8 de mayo de 2026 con motivo del Traspaso de Poderes, mediante el Decreto Ejecutivo 45680-MGP, lo que implica el cierre de múltiples instituciones en todo el país durante esa jornada.

La medida no corresponde a un feriado obligatorio, por lo que no aplica al sector privado. Además, contempla excepciones para servicios esenciales, lo que explica por qué algunas entidades operarán con esquemas especiales o continuidad en áreas críticas.

En este contexto, algunas instituciones ya comunicaron de forma individual si suspenderán atención, lo que obliga a los usuarios a verificar caso por caso antes de realizar trámites o desplazarse a oficinas públicas.

Rodrigo Chaves asumió la presidencia de la República en el 2022. (Alonso Tenorio)

Entre las entidades que confirmaron cierre total de oficinas el viernes 8 de mayo se encuentran:

Municipalidad de Santo Domingo de Heredia (mantiene recolección de residuos)

Municipalidad de San Rafael de Heredia

Municipalidad de San Isidro de Heredia

Municipalidad de Limón

Municipalidad de Puerto Jiménez

Municipalidad de Pococí

Municipalidad de Siquirres

Municipalidad de Santa Cruz

Municipalidad de Nicoya

Municipalidad de Osa

Municipalidad de Alajuela

También anunciaron suspensión de atención:

Correos de Costa Rica (incluye sucursales y centros de mensajería)

Museo Nacional de Costa Rica (todas sus sedes)

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

Consejo de Seguridad Vial (reprogramará pruebas prácticas)

A estas se suman instituciones del ámbito social, financiero y administrativo que también confirmaron cierre:

Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional

Vida Plena

Popular Pensiones

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

Superintendencia General de Entidades Financieras

En el área institucional y de gestión pública también reportaron cierre:

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad

Empresa de Servicios Públicos de Heredia

En el ámbito migratorio y administrativo, la Dirección General de Migración y Extranjería informó cierre de oficinas administrativas, aunque mantendrá operativos los puestos de control migratorio con horarios específicos.

También comunicaron suspensión de servicios:

Dirección Nacional de Notariado

Línea Aquí Estoy (servicio de apoyo psicológico)

Las instituciones retomará la atención el lunes 11 de mayo en horario habitual. (Alonso Tenorio)

En educación y cultura, universidades públicas como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia también aplicarán el asueto en sus operaciones administrativas.

En la práctica, esto implica que la mayoría de trámites presenciales en instituciones públicas no estarán disponibles durante el viernes, con reanudación general de labores el lunes 11 de mayo en horario regular.

El asueto no implica suspensión total del aparato estatal. Los servicios esenciales continúan en funcionamiento, mientras que la mayoría de oficinas administrativas detienen operaciones durante la jornada del viernes.

Los que se mantienen activos corresponden a atención de emergencias, salud y control territorial. Incluyen hospitales, clínicas con atención continua y servicios de urgencias de la Caja Costarricense de Seguro Social, que operan con normalidad.

También continúan los cuerpos de primera respuesta: el sistema 9-1-1, la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública, que mantienen operaciones durante todo el día.