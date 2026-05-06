Economía y Política

Asueto del 8 de mayo en Costa Rica: estas instituciones confirman que cerrarán por el traspaso de poderes

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Por Mathew Chaves

El Gobierno decretó asueto para el sector público este viernes 8 de mayo de 2026 con motivo del Traspaso de Poderes, mediante el Decreto Ejecutivo 45680-MGP, lo que implica el cierre de múltiples instituciones en todo el país durante esa jornada.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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