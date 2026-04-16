Economía y Política

Asueto del viernes 8 de mayo en Costa Rica: ¿qué cambia en instituciones públicas y qué servicios seguirán operando?

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Cada cambio de gobierno en Costa Rica supone una de las transiciones institucionales más observadas por la ciudadanía. La jornada reúne actos cívicos, relevos administrativos y ajustes en el funcionamiento del aparato público.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
asuetotraspaso de poderesdecretos ejecutivosservicios esencialessector público
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.