Atención conductores: anuncian cierre total de vías en Heredia para la próxima semana

La ejecución de obras de infraestructura en el casco central de las provincias a menudo requiere de cierres viales temporales que impactan la rutina de miles de conductores.

La Municipalidad de Heredia anunció una serie de cierres totales que se aplicarán durante cinco días la próxima semana en una de las zonas de mayor tránsito del cantón, debido a la realización de trabajos de alta tensión.

Las autoridades informaron que las vías ubicadas en los costados este y sur del Palacio de los Deportes permanecerán cerradas desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de agosto en horario matutino y nocturno.

Detalle de los cierres viales

Según se desprende del croquis oficial, los cierres afectarán la circulación de la siguiente manera:

Costado este del Palacio de los Deportes: Se cerrará la vía que va desde la esquina de la Clínica de Heredia en dirección hacia el Hospital San Vicente de Paúl.

Del Parque Central al Palacio de los Deportes: Se interrumpirá el paso en la avenida que conecta el parque de Heredia (Parque Central Nicolás Ulloa) con el Palacio de los Deportes, específicamente en la cuadra final antes de llegar al recinto.

Vía junto a la Escuela Rafael Moya: Se cerrará la calle que pasa al costado sur del Palacio de los Deportes hasta el ceda.

La ruta que pasa frente al estadio Rosabal Cordero, en sentido hacia Cubujuquí, se mantendrá habilitada. La Municipalidad agradeció la comprensión de los conductores ante las molestias que las obras puedan ocasionar.