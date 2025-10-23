Economía y Política

Atención empleados privados: este es el aumento de salarios que propone el Gobierno

Por Redacción EF

La representación estatal en el Consejo Nacional de Salarios presentó una propuesta de aumento de salarios mínimos del sector privado.








salariosMinisterio de Trabajo
