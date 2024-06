Atracción de IED en Costa Rica: los resultados de Procomer tras la ruptura con Cinde

Los resultados 2023 de la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) parecen no resentir el rompimiento de la tríada entre el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (Cinde).

Eso es lo que se refleja si nos fijamos en los resultados generales. Pero si examinamos el panorama con lupa, se descubre que el éxito del 64% de crecimiento en nuevos proyectos del 2023 está repartido de manera desigual. En 2022, Cinde logró 36 proyectos de IED.

El 61% de las nuevas inversiones corresponden a compañías del régimen de Zona Franca. (Code Development Group)

¿Esto afecta de alguna manera la gestión de la atracción de IED en el país? De momento no.

Pero si vemos el paso del 2024, Procomer ha anunciado solamente cuatro nuevos proyectos de enero a mayo que fueron gestinados únicamente por ellos sin herencia de otros actores, mientras que, en promedio, durante el primer semestre del año pasado se contabilizaron 29 nuevos proyectos.

“Todo cambio importante requiere una adaptación —en este caso de Procomer— a una labor que no hacía directamente y que ahora tiene que aprender y mejorar sus procesos. Está en un proceso de crecimiento que esperamos que tenga resultados positivos en el largo plazo”, puntualizó Ronald Arce, director del Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible (Clacds) de Incae.

EF le solicitó a Procomer el nombre de los 59 proyectos nuevos que dijeron atraer en 2023. Se compararon con las fechas registradas en La Gaceta y con los proyectos que la agencia certificó como gestionados. Los resultados fueron:

-31 de Cinde

-10 tienen fecha antes del rompimiento pero no corresponden a Cinde

-18 gestionados por Procomer

Uno de los propósitos de la ruptura se fundamentó en la necesidad de diversificar el origen de la inversión.

Esto sí fue posible en mayor medida por la Promotora, ya que gestionaron ocho orígenes distintos a Estados Unidos, cinco orígenes más fueron manejados por Cinde y los cuatro restantes datan desde antes de la ruptura pero sin intervención de la agencia.

En cuanto a la atracción de IED fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), el resultado también está repartido.

A tener en cuenta: el anuncio de la ruptura de la tríada cumplió un año en mayo anterior, pero el fin de la relación se dio de manera oficial en agosto de 2023, cuando Procomer asumió la atracción de inversiones ya sin apoyo alguno de Cinde.

Resultados, ¿de quién?

Si hilamos aún más delgado, se evidencia que al menos cuatro empresas, de las 59 que Procomer contabiliza como nuevos proyectos, iniciaron gestiones en el 2022 e incluso antes.

La gestión con Acesco Costa Rica S.A, y cuyo origen es colombiano, data del 2007. Esta firma figura entre los nuevos proyectos del 2023.

El medio de comunicación colombiano El Tiempo informó en el 2007 que la empresa de metalmecánica Acesco “compró dos plantas en Costa Rica, con lo que amplía así sus operaciones a nueve países del continente”.

Acesco sí pudo ser gestionada por Procomer debido a que el convenio —ahora roto— inició en 2010 y que todas las empresas en régimen de Zona Franca deben gestionar trámites ante la entidad. Sin embargo, ¿por qué se encuentra en el listado incrementando el conteo exclusivo de Procomer de 2023? De momento aún no hay respuesta por parte de la Promotora.

Nu Skin Services Costa Rica aparece en el diario oficial La Gaceta desde el 2022 y también en el recuento de nuevos proyectos 2023. Esto sucede porque las compañías solicitan permisos antes de la apertura de sus instalaciones, pero la atracción se da desde el momento en el que la empresa decide tramitar los permisos de ingreso al país, no así cuando inauguran sus centros.

Otro caso es el de Altus, una compañía costarricense desarrolladora de software, que registra operaciones desde antes del 2011. Fue adquirida por la estadounidense Cloverhound Inc S.R.L en 2023 y es contada como nuevo proyecto de IED. Esta inversión se realizó bajo la administración de Procomer en temas de atracción.

Llama la atención que entre los 59 nuevos proyectos aparece Del Monte. ¿Acaso obedece a una reinversión? La Promotora indicó que no.

“Del Monte opera en Costa Rica con diversos giros de negocios y por lo tanto diversas cédulas jurídicas. El proyecto del año anterior es un nuevo proyecto de inversión relacionado a la comercialización de producto fresco bajo la cédula jurídica 3-012-887311″, afirmó Procomer.

Asimismo, la Promotora especificó que para acceder al régimen de zona franca con un proyecto nuevo “se debe contar con los siguientes requisitos: compromiso de generación de empleo nuevo, compromiso de inversión en activos nuevos, una razón social que nunca haya pagado impuestos en Costa Rica”.

EF depuró la base de datos que registró el país de nueva atracción de IED y constató que el 52,5% fue manejado por Cinde.

“La tarea de atracción de IED al país, ya sea de forma directa o a través de la tercerización de servicios, está estipulada en uno de los cinco objetivos de la Promotora: diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones. Los resultados presentados así lo demuestran”, informó la Promotora, que se atribuye así el 100% de la gestión —que sería más bien cogestión en muchos casos— de los 59 proyectos atraídos en 2023.

De hecho, en su página web, Procomer firma el siguiente párrafo sin mencionar a Cinde, que según la revisión de este medio gestionó 31 de los 59 proyectos:

“Asimismo, el año anterior Procomer anunció un total de 59 nuevos proyectos de inversión —el mayor número alcanzado en los últimos años— lo que significa un crecimiento de 64% en comparación con los 36 proyectos anunciados en el 2022. Por sector, estos proyectos pertenecen en un 80% a servicios, 12% a manufactura, 5% a agroindustria y 3% a empresas comercializadoras”.

Procomer se trazó la meta de alcanzar los 200 nuevos proyectos y 300 nuevas reinversiones en un plazo de cuatro años. Tendrán que poner el pie en el acelarador, ya que la instalación de una compañía del sector servicios tarda seis meses desde que da inicio el acompañamiento; la industria médica se demora un mínimo de cuatro años y la manufactura un tiempo promedio de año y medio.

“El remezón vino a afectar el trabajo de años que Cinde tenía a nivel internacional y sobre todo que hay dos vertientes: Cinde enfocado en la atracción de IED y Procomer menos enfocado en esa dinámica porque se enfocaba en la colocación de productos de exportación”, analizó Vinicio Sandí, profesor de comercio y negocio internacional en la Universidad Nacional (UNA).

Ahora la Promotora se mantiene como el actor principal en la dinámica de atracción de proyectos de la industria de semiconductores. Todavía no se han anunciado nuevas inversiones de dicho sector, lo cual no es extraño, ya que las economías analizan las condiciones y facilidades que ofrece el país a la industria.

Sandí comentó que el tema de chips es clave para que Procomer demuestre que puede gestionar la IED de manera positiva en solitario. La dinámica se verá fortalecida si se concretan nuevos proyectos, no necesariamente reinversiones.

La atracción de la industria de semiconductores se convierte en una oportunidad para que el país replique el éxito de la industria de suministros médicos que Cinde acompañó en gran medida en su inserción y Procomer en exportación. De hecho, el Estado se planteó igualar con los semiconductores los resultados obtenidos por dicha industria.

Cuánto cuesta atraer inversión

La junta directiva de Procomer aprobó en 2023 un monto de $2.039.000 para la tercerización de la atracción de IED a través de Cinde. Cubría de enero a agosto de ese año, según indicó la entidad.

Esa cifra fue parte de los $6 millones de presupuesto que ejecutó Cinde para la atracción de los más de 30 proyectos registrados bajo su acompañamiento.

La ruptura significó para Cinde una reducción de $4.585.233, según informó la agencia en el 2023.

“La organización mantiene un amplio portafolio de servicios sin costo de apoyo a inversionistas; mientras que habilitó otra gama de servicios en consultoría especializada, vinculación con los actores del ecosistema costarricense e iniciativas de talento. Estos servicios son personalizados de acuerdo con las necesidades de las mismas compañías, y es de esa manera que se apoya la sostenibilidad de la organización”, explicó Cinde a EF sobre las medidas que tomaron para sobrevivir ante la disminución de ingresos.

Por otra parte, la junta directiva de la Promotora también aprobó un monto de $979.000 para la nueva gerencia de inversión de su institución y que fue ejecutado a partir del segundo semestre.

Según el Plan de Compras 2023 de Procomer, se destinó un total de ¢10.496.000 en compra de boletos aéreos correspondientes a la atracción de IED hacia Norteamérica, Europa, Asia y ‘Latinoamérica de inversión’. El origen del dinero es el convenio que sostiene con Comex.

EF le consultó a Procomer la razón por la que el monto superior a los ¢10 millones no se mencionó en el presupuesto de atracción de la gerencia de inversión. Respondieron que no pertenecen a dicha gerencia sino al convenio Comex–Procomer, y fueron utilizados para labores relacionadas a comercio exterior.

Procomer informó que 80% de los 59 proyectos corresponden a servicios, 12% a manufactura, 5% a agroindustria y 3% a empresas comercializadoras. (Rafael Pacheco Granados)

Origen de la inversión

En general, Procomer logró diversificar el origen de las nuevas inversiones. En el 2023 consolidó negociaciones con empresas de India, Ecuador, Suiza, Italia, Guatemala, Francia, Chipre e Israel.

Chipre es el único territorio que anteriormente no tenía presencia de inversiones en Costa Rica. Arrowhead Management AM S.R.L. es la compañía de origen chipriota a la que se le otorgó el Régimen de Zona Franca y el cual fue publicado en La Gaceta en enero del 2024.

Según datos de Cinde, su equipo de trabajo logró la atracción de 289 empresas estadounidenses del 2010 al 2023 (plazo de desarrollo del convenio). Ahora Procomer tiene el objetivo de aumentar las nuevas inversiones que provengan de territorios distintos a Estados Unidos (EE. UU.) sin descuidar la atracción con el país norteamericano.

El 47% de la diversificación en nuevos proyectos en 2023 fue producto de Procomer, el 29,4% corresponde a Cinde y el porcentaje restante a inversiones que no fueron registradas por Cinde y que datan desde antes de la ruptura.

La meta de Procomer de variar el origen de las inversiones se mantiene en el 2024. De los cuatro proyectos nuevos con sello Procomer de principio a fin, uno es sueco y el resto de EE. UU.

EF revisó cada uno de los anuncios de atracción de IED que anunció la Promotora durante este 2024 por medio de correo electrónico. De los nombres que resaltan solamente cuatro son totalmente nuevos: Trelleborg Healthcare & Medical, Accudyn Products Inc, R.S. Hughes Co., Inc y Solesis.

Las compañías Cohesity y Clario no son parte de las novedades 2024 ya que, a pesar de que fueron anunciadas este año, Procomer los incluyó en la lista 2023 de 59 nuevos proyectos. Además, la primera empresa fue gestionada por Cinde.

“Debemos tomar en cuenta que la economía que más invierte es la de Estados Unidos y también está desacelerándose” — Ronald Arce, de Incae, sobre las posibles razones del descenso en la cantidad de nueva IED en los primeros meses del 2024.

Las nuevas inversiones bajo la gestión de Cinde en 2023 llegaron desde Panamá, India, Japón, Perú y Finlandia. Ese último origen tiene únicamente una compañía instalada en el país.

Fuera de la GAM

De estos 59 nuevos proyectos, 13 se instalaron fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). Procomer anunció que esa cantidad duplicó “la media de seis que se instalaban en los últimos años”.

El dato es veraz, según la revisión de El Financiero. También es cierto que ese resultado fue compartido, ya que ninguna de las dos entidades superó los seis proyectos instalados fuera la de GAM, sino que la duplicación se logró de forma repartida —Procomer quedó sola a partir de agosto—.

Grecia, Orotina, San Carlos, Perez Zeledón y Liberia fueron los cantones que recibieron a las nuevas compañías extranjeras, según indicó Procomer.

“Las 59 empresas que llegaron a Costa Rica en el 2023 anunciadas por Procomer como nueva inversión —de las cuales 13 se establecieron fuera de la GAM— han recibido apoyo y acompañamiento de parte de áreas como inversiones y regímenes especiales, así como la gestión de otras necesidades ligadas a sus operaciones en el país por parte de departamentos clave en la organización como el de encadenamientos, talento humano, establecimiento y post-establecimiento”, dijo la promotora.

¿Es muy temprano para sacar conclusiones?

En este momento es probable que se estén gestionando nuevos proyectos que se den a conocer meses o años después. Así se trabaja en el sector de atracción de IED: a mediano y largo plazo.

“Es muy poco tiempo (para evaluar el trabajo de Procomer). Hay un proceso de aprendizaje y los resultados no los podemos evaluar en tan poco tiempo porque quizás estén haciendo muchas negociaciones que no sepamos”, indicó Arce.

Tanto para Arce como para Sandí, al pasar los años se verá si los resultados respaldan la gestión hecha por un nuevo actor o si tenía mejor rendimiento quien nomalmente se encargó de ese rubro por tanto tiempo. No obstante, el experto de Incae enfatizó que lo que atrae a los inversionistas es lo que ofrece el país ya sea en estabilidad política o beneficios.

Los inversores continuarán llegando al país mientras se mantenga sólido en temas de robustez democrática, institucionalidad, seguridad jurídica y materia fiscal.

Sandí consideró como un momento clave las próximas elecciones presidenciales, ya que una nueva administración podría cambiar nuevamente las piezas del tablero de IED. “Esto se vuelve un tema político”, argumentó.