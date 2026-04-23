Aumento de combustibles en Costa Rica: Aresep ya tramita alza de hasta ¢134 por impacto de la guerra en Medio Oriente

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tramita un nuevo aumento en el precio de los combustibles que regiría en mayo de 2026.

La solicitud fue presentada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a partir de los costos de importación más recientes en un contexto internacional inestable.

Los cálculos consideran la volatilidad del mercado petrolero internacional asociada al conflicto en Medio Oriente y a las tensiones cercanas al estrecho de Ormuz, ruta clave para el transporte de crudo y derivados.

El expediente tarifario toma como referencia los precios de adquisición de combustibles refinados entre el 13 de marzo y el 9 de abril de 2026, periodo en el que se registró un repunte en las cotizaciones.

La Aresep analiza un aumento en los precios de los combustibles para mayo de 2026. (DALL•E/OpenAI)

De aprobarse la petición, el diésel tendría el mayor aumento, con ₡134 adicionales por litro, para situarse cerca de ₡699.

La gasolina regular enfrentaría un incremento de ₡122 por litro y alcanzaría un precio aproximado de ₡750.

La gasolina súper subiría ₡82 por litro, con un valor final cercano a los ₡714.

El gas licuado de petróleo (GLP) en cilindro de 25 libras mostraría un ajuste adicional de ₡396, según las proyecciones incluidas en la gestión tarifaria.

Con estos valores, se presentaría un comportamiento atípico en el mercado interno, ya que el litro de gasolina regular quedaría por encima del precio de la gasolina súper.

La Aresep tramita el ajuste mediante el procedimiento ordinario, que incluye la apertura de una consulta pública para que personas usuarias y organizaciones presenten observaciones sobre la propuesta.

El calendario prevé que el periodo de consulta concluya el miércoles 29 de abril de 2026 y que la Intendencia de Energía emita su resolución el 30 de abril, una vez analizados los criterios técnicos y las opiniones recibidas.

En caso de aprobación, los nuevos precios empezarán a regir tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, lo que se proyecta para los primeros días de mayo, de acuerdo con la práctica habitual en ajustes de combustibles.

El impacto final sobre transporte, costos logísticos y gasto de los hogares dependerá de la resolución que adopte la Aresep al cierre del trámite y de la evolución posterior de las cotizaciones internacionales de petróleo y derivados.