Economía y Política

Aumento de combustibles en Costa Rica: Aresep ya tramita alza de hasta ¢134 por impacto de la guerra en Medio Oriente

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Por Mathew Chaves

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tramita un nuevo aumento en el precio de los combustibles que regiría en mayo de 2026.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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