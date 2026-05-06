Economía y Política

Aumento en combustibles en Costa Rica: gasolina regular será más cara que la súper; vea los nuevos precios que entran a regir este jueves

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Por Mathew Chaves

El ajuste en los precios de los combustibles quedó oficializado este miércoles tras su publicación en el diario oficial La Gaceta. Los nuevos montos entrarán a regir a partir de la medianoche de este jueves 7 de mayo en todo el país.