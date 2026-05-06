Aumento en combustibles en Costa Rica: gasolina regular será más cara que la súper; vea los nuevos precios que entran a regir este jueves

El ajuste en los precios de los combustibles quedó oficializado este miércoles tras su publicación en el diario oficial La Gaceta. Los nuevos montos entrarán a regir a partir de la medianoche de este jueves 7 de mayo en todo el país.

La resolución había sido aprobada el 30 de abril por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), luego de analizar el estudio extraordinario presentado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

El ajuste responde a variaciones en costos internacionales y logística de importación de combustibles. (Rafael Pacheco Granados)

El cambio aplica de forma simultánea en todas las estaciones de servicio, sin diferenciación, una vez que la resolución entra en vigencia tras su publicación oficial.

El aumento se calcula con base en los costos de importación reportados por Recope, correspondientes a los embarques realizados entre el 13 de marzo y el 9 de abril de 2026.

Durante ese periodo, el mercado internacional registró variaciones en los precios de los hidrocarburos, lo que se refleja en el cálculo tarifario aplicado por Aresep bajo la metodología vigente.

Costa Rica importa la totalidad de los combustibles que consume. Esto implica que cualquier variación en el precio internacional del petróleo tiene un efecto directo en el mercado local.

En una fase previa, Aresep había divulgado estimaciones con montos menores. Sin embargo, la actualización de datos de importación modificó los valores finales aprobados.