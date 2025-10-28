Economía y Política

Aumento salarial para los empleados privados de Costa Rica quedó definido y regirá en 2026; conozca el monto

Por Redacción EF

El Consejo Nacional de Salarios de Costa Rica aprobó un aumento general para los salarios mínimos del sector privado que regirá a partir del 1º de enero de 2026.








salariosaumento salarial
Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

