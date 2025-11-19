Economía y Política

Banca de Costa Rica exige a candidatos atacar ciberdelincuencia y reformar el encaje legal

La banca definió sus prioridades para el próximo gobierno: modernizar la regulación, ajustar el encaje, impulsar la inclusión y reforzar la vigilancia del sistema, en medio de un entorno digital cada vez más vulnerable.

Por Tatiana Soto Morales

El avance tecnológico se ha convertido en un arma de doble filo para las entidades bancarias. Mientras permite agilizar procesos y ampliar la oferta de servicios, también abre nuevas puertas a la ciberdelincuencia.








