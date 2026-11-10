Banco Popular: decreto habilita al Gobierno para nombrar a cuatro directores y cuatro suplentes

El Consejo de Gobierno escogerá cuatro directores titulares y cuatro suplentes de una lista de postulantes preseleccionados por la Asamblea de Trabajadores. El Ejecutivo justifica la medida en la necesidad de atender decisiones como el presupuesto institucional de 2027.

El Gobierno estableció un procedimiento extraordinario para nombrar temporalmente a los cuatro representantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en la Junta Directiva Nacional del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, mientras concluye la integración de ese órgano para el período 2026-2030 y la designación y ratificación de sus representantes.

La medida está contenida en el decreto ejecutivo 45984-MP-MTSS, firmado el 3 de noviembre de 2026 y publicado en el Alcance 148 a La Gaceta del 9 de noviembre. La norma dispone que el Consejo de Gobierno realizará los nombramientos a partir de una lista de personas que ya hayan sido preseleccionadas mediante los mecanismos de evaluación de idoneidad de la Asamblea.

El cambio coloca en manos del Consejo de Gobierno la selección provisional de las cuatro representaciones que, según el esquema ordinario descrito en el propio decreto, corresponde designar a la Asamblea y ratificar al Ejecutivo. La Junta Directiva Nacional está integrada por siete miembros: tres nombrados por el Poder Ejecutivo y cuatro designados por la representación de los trabajadores.

22/10/2026 San José. El Banco Popular reabrió sus oficinas en el edificio central ubicado en avenida segunda, detrás de la Catedral Metropolitana, completamente remodelado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granadosc/Rafael Pacheco Granados)

Presupuesto y auditoría entre las decisiones pendientes

El Ejecutivo fundamenta la medida en los riesgos que supone para el banco no contar con su máximo órgano de dirección integrado. Según los considerandos del decreto, la Gerencia General Corporativa advirtió, mediante el oficio GGC-1040-2026 del 9 de setiembre, que esa situación podría afectar asuntos urgentes e impostergables, entre ellos la aprobación del presupuesto institucional de 2027, la normativa interna y la contratación de la firma de auditoría externa.

A esa advertencia se suma un criterio de la Auditoría Interna, comunicado el 17 de agosto mediante el oficio AG-130-2026. De acuerdo con la reseña incluida en el decreto, la Gerencia General, una subgerencia y el auditor general no están habilitados para asumir las decisiones reservadas a la Junta Directiva cuando esta no se encuentre integrada.

La Auditoría señaló el carácter indelegable de las competencias del órgano de dirección y la prohibición de que el auditor ejerza funciones de administración activa. También advirtió sobre riesgos de nulidad, responsabilidad y cuestionamientos regulatorios si una instancia sin competencia adopta esas decisiones, según el texto publicado.

Ante ese escenario, el Gobierno plantea los nombramientos temporales como una vía excepcional para restablecer el funcionamiento de la Junta y evitar riesgos normativos, operativos, financieros y reputacionales.

Cómo se escogerá a los representantes

El decreto ordena al cuerpo administrativo de la Asamblea de Trabajadores remitir al Consejo de Gobierno, dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación, la lista vigente de postulantes a la Junta Directiva y sus expedientes. Solo podrán incluirse quienes estuvieran preseleccionados a la fecha de publicación de la norma.

La Secretaría del Consejo de Gobierno, con apoyo técnico de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas (UAPA), verificará que las personas candidatas no tengan incompatibilidades legales para ocupar los cargos. Para ello podrá solicitar declaraciones juradas o información adicional y deberá descartar a quienes presenten impedimentos.

Una vez realizada esa revisión, ambas instancias trasladarán una lista al Consejo de Gobierno. Este deberá nombrar, mediante un acto motivado, a cuatro titulares y cuatro suplentes, considerando los siguientes criterios:

Paridad y alternabilidad por género.

Experiencia general en entidades financieras supervisadas.

Experiencia reciente o actual en órganos colegiados o puestos de alta gerencia de entidades financieras calificadas como de importancia sistémica.

Representación sectorial, mediante la afiliación a una organización de alguno de los sectores que integran la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

Una medida temporal, sin nombres en el decreto

La disposición vincula la duración de los nombramientos con la finalización del proceso de integración de la Asamblea para el período 2026-2030 y la designación y ratificación de sus representantes. No establece una fecha calendario de vencimiento para los cargos provisionales.

El decreto tampoco identifica a las personas que ocuparán los puestos: establece el procedimiento para seleccionarlas, pero no constituye por sí mismo el acuerdo de nombramiento. La norma rige desde su publicación.

El documento fue suscrito por Francisco Gamboa Soto, como primer vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la República; Rodrigo Chaves Robles, ministro de la Presidencia, y Mercedes Flores Badilla, ministra de Trabajo y Seguridad Social