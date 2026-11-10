Economía y Política

Banco Popular: decreto habilita al Gobierno para nombrar a cuatro directores y cuatro suplentes

Por Redacción EF

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El Consejo de Gobierno escogerá cuatro directores titulares y cuatro suplentes de una lista de postulantes preseleccionados por la Asamblea de Trabajadores. El Ejecutivo justifica la medida en la necesidad de atender decisiones como el presupuesto institucional de 2027.








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Redacción EF

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