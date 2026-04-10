Benjamin Netanyahu aplaude a Costa Rica por declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria, Hezbolá, Hamás y los hutíes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado este viernes su apoyo al paso dado por Costa Rica para declarar como “organizaciones terroristas” a la Guardia Revolucionaria, Hezbolá, Hamás y los rebeldes hutíes de Yemen.

“Aplaudo al presidente Rodrigo Chaves por designar como organizaciones terroristas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), a Hezbolá, a Hamás y a los hutíes”, ha indicado el primer ministro israelí, quien ha afirmado que se trata de una “declaración clara contra el terrorismo”.

Netanyahu ha recalcado que estos grupos amenazan a Oriente Próximo y “al mundo entero”. “Estas medidas decididas son fundamentales para hacer frente al régimen iraní y a sus aliados genocidas”, ha subrayado.

El Consejo de Seguridad Nacional de Costa Rica declaró este jueves “organizaciones terroristas” a estas organizaciones, una decisión que enmarcó en un “análisis de los antecedentes disponibles” y “en concordancia con los compromisos internacionales del país en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado este viernes su apoyo al paso dado por Costa Rica para declarar como “organizaciones terroristas” a la Guardia Revolucionaria, Hezbolá, Hamás y los rebeldes hutíes de Yemen. (ABIR SULTAN/AFP)

Este paso permitirá a las autoridades de inteligencia y a los órganos judiciales “fortalecer” sus capacidades de “prevención, investigación y persecución penal”, actuando con “mayor contundencia” contra “eventuales redes de apoyo logístico y financiero”, explicaron las autoridades costarricenses.