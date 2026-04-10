Economía y Política

Benjamin Netanyahu aplaude a Costa Rica por declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria, Hezbolá, Hamás y los hutíes

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Por Europa Press

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado este viernes su apoyo al paso dado por Costa Rica para declarar como “organizaciones terroristas” a la Guardia Revolucionaria, Hezbolá, Hamás y los rebeldes hutíes de Yemen.








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