Benjamin Netanyahu aplaude a Costa Rica por declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria, Hezbolá, Hamás y los hutíes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado este viernes su apoyo al paso dado por Costa Rica para declarar como “organizaciones terroristas” a la Guardia Revolucionaria, Hezbolá, Hamás y los rebeldes hutíes de Yemen.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado este viernes su apoyo al paso dado por Costa Rica para declarar como “organizaciones terroristas” a la Guardia Revolucionaria, Hezbolá, Hamás y los rebeldes hutíes de Yemen.
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