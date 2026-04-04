Bienes raíces de playa vs. ciudad: ¿Están las costas atrayendo viviendas de mayor valor que el corazón del GAM?

Históricamente, el Gran Área Metropolitana (GAM) monopolizó el desarrollo residencial de alto valor en Costa Rica. Sin embargo, los datos de permisos de construcción del 2025 muestran una fractura en esa tendencia: la costa turística, impulsada por la inversión extranjera, los nómadas digitales y las segundas residencias, está compitiendo de tú a tú —y en algunos casos superando— al corazón urbano del país en el segmento de lujo.

Al diseccionar los montos de inversión y el tamaño de las viviendas obtenidos de los permisos de construcción publicidados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se revelan dos modelos de negocio inmobiliario completamente opuestos: la “mansión playera” frente a la “torre urbana”.

El dominio del gran formato en la costa

Si observamos los polos turísticos de Guanacaste, el modelo de negocio está claro: se construye menos en cantidad, pero inmensamente más en tamaño y valor.

El fenómeno Carrillo: De los ₡37.540 millones que tramitó el cantón de Carrillo para viviendas nuevas, la asombrosa cifra de ₡27.697 millones (un 73,7%) se destinó exclusivamente a casas de más de 200 metros cuadrados.

De los ₡37.540 millones que tramitó el cantón de Carrillo para viviendas nuevas, la asombrosa cifra de se destinó exclusivamente a casas de más de 200 metros cuadrados. El volumen de Santa Cruz: Santa Cruz no solo es el líder nacional en inversión total (₡99.774 millones), sino que es el rey absoluto del metro cuadrado premium. Aquí se aprobaron 557 viviendas en el rango de más de 200 m², acaparando ₡62.311 millones del presupuesto residencial del cantón.

En lugares como Garabito (Puntarenas), la tendencia es similar: de sus ₡17.677 millones tramitados, casi la mitad (₡8.338 millones) corresponde a residencias de más de 200 m². Las costas no están construyendo para la clase media local; están construyendo para el capital de alto nivel.

De los ₡37.540 millones que tramitó el cantón de Carrillo para viviendas nuevas, la asombrosa cifra de ₡27.697 millones (un 73,7%) se destinó exclusivamente a casas de más de 200 metros. (Villa Essence of Dreams/Villa Essence of Dreams)

La ciudad: densidad vs. el último bastión del lujo urbano

En contraste, el centro del GAM ha tenido que adaptar su modelo por el costo de la tierra y la falta de espacio, apostando casi todo a la verticalidad, con una notable excepción.

San José central y el fin de la casa grande: San José mueve mucho dinero (₡47.632 millones), pero su enfoque es diametralmente opuesto a la costa. De ese total, apenas un 1,8% (₡868 millones) se destinó a viviendas de más de 200 m². El grueso del dinero capitalino (₡36.669 millones) está en el rango de 100 a 150 m², el tamaño estándar de los apartamentos en torres de media y alta densidad.

San José mueve mucho dinero (₡47.632 millones), pero su enfoque es diametralmente opuesto a la costa. De ese total, apenas un se destinó a viviendas de más de 200 m². El grueso del dinero capitalino (₡36.669 millones) está en el rango de 100 a 150 m², el tamaño estándar de los apartamentos en torres de media y alta densidad. Escazú, el enclave que resiste: El cantón de Escazú es el único en el corazón del GAM que se comporta financieramente como un paraíso costero. De sus ₡30.877 millones invertidos, el 82,2% (₡25.400 millones) se inyectó en el segmento de más de 200 m². Escazú sigue siendo el refugio del capital de alto patrimonio que desea mantenerse en la ciudad.

Tabla comparativa: ¿dónde se concentra la inversión en viviendas de más de 200 m²?

Este cruce de datos demuestra la polarización del mercado. Mientras San José y Alajuela diversifican su oferta hacia apartamentos y casas de tamaño medio, los gigantes costeros y Escazú apuestan sus fichas al segmento de lujo superior.