Economía y Política

Bienes raíces de playa vs. ciudad: ¿Están las costas atrayendo viviendas de mayor valor que el corazón del GAM?

Descubra cómo la inversión extranjera y los nómadas digitales desplazan el desarrollo de lujo hacia las costas de Costa Rica en 2025. Analizamos las cifras de construcción en Carrillo, Santa Cruz y el contraste con la densificación vertical de San José

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Históricamente, el Gran Área Metropolitana (GAM) monopolizó el desarrollo residencial de alto valor en Costa Rica. Sin embargo, los datos de permisos de construcción del 2025 muestran una fractura en esa tendencia: la costa turística, impulsada por la inversión extranjera, los nómadas digitales y las segundas residencias, está compitiendo de tú a tú —y en algunos casos superando— al corazón urbano del país en el segmento de lujo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
bienes raícesconstrucción
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.