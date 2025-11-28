Black Friday en Costa Rica: analizamos precios por ocho meses y le decimos qué está más barato y qué más caro

¿Son realmente más baratos los precios en Costa Rica durante el Black Friday?

Los compradores que se alistan para cazar las mejores ofertas en estos días podrían encontrarse con una sorpresa: quienes adquirieron los mismos artículos en julio o agosto pagaron menos.

Comprobar en el local o en la tienda virtual si el precio anunciado es realmente el más bajo del año resulta prácticamente imposible en el momento de la compra, salvo para quienes llevan un registro detallado en busca del instante exacto en que el producto alcanza su menor valor.

La razón de esta dificultad radica en que los comercios exhiben el precio de venta junto al monto más alto que el artículo tuvo en el año. Es decir, el valor que aparece como “antes” no refleja necesariamente el precio de días o meses previos, sino el costo original (precio de lista) con el que ingresó al mercado.

Para evidenciar esa diferencia, El Financiero recopiló mensualmente, desde marzo, el precio de pantallas de 85 pulgadas, refrigeradoras, microondas, centros de lavado y aires acondicionados. Los datos provienen de los sitios web oficiales de Gollo, Monge, Walmart y Siman.

En Gollo, por ejemplo, la pantalla Sony LED 4K UHD Bravia 3 de 85” tuvo en julio y agosto un precio inferior al de este Black Friday (adaptado en la tienda a “Viernes Rojo”), período en el que el artículo se ofreció unos ¢60.000 por encima del valor registrado durante el tercer trimestre del año.

Aun así, la tienda anuncia un descuento del 15%. Esto ocurre porque el precio “anterior” que utilizan como referencia —¢1.249.900— corresponde al valor de septiembre, mientras que en octubre el producto se vendió en ¢1.099.910, según el monitoreo de precios realizado por El Financiero.

Este medio le consultó a Gollo, y a los demás comercios involucrados, a qué se debe que algunos productos son más económicos en otros meses y la razón por la que establecen un precio base para aplicar los descuentos. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

La diferencia negativa entre el precio ofrecido en el viernes de descuentos frente a meses anteriores no es exclusiva de un solo comercio o artículo. En Monge, el microondas Frigidaire empotrable 1.1CP se cotizó en ¢149.900 durante mayo, junio y julio, mientras que hoy aparece con un 15% de descuento y un precio final de ¢169.900.

Pero no todos los resultados son desfavorables. El centro de lavado Mabe Blanca de 24 kg que ofrece Walmart sí registra el precio más bajo observado por EF: ¢720.621.

Contraste de precios

El barrido de precios del año frente a las ofertas de Black Friday da un resultado variopinto donde los descuentos son la constante y el precio real al que se le hace el descuento un acertijo que solamente puede ser resuelto por el departamento encargado de establecer los precios.

Incluso, en ocasiones el precio mostrado durante Black Friday es exactamente el mismo que se ofrecía en octubre. En Simán, el aire acondicionado LG Mini Split Inverter de 18.000 BTU mantiene el precio del mes pasado —¢295.900—, aunque el sitio web ahora lo promociona con un descuento del 20%.

En Monge ocurrió algo similar: desde octubre, el microondas Telstar 1.1CP se cotiza en ¢74.900. Hoy la tienda conserva ese mismo valor, pero anuncia que incluye un descuento del 25%.

En años anteriores, las empresas indicaron a El Financiero que durante todo el año mantienen dinámicas comerciales con descuentos. “No siempre son los mismos artículos ni las mismas promociones, aunque en algunos momentos podrían coincidir”, había informado Tienda Monge en 2024.

La estrategia del “antes”

En este sube y baja de descuentos, los comercios tienen un aliado fundamental: el precio de lista, o “antes”. Ese valor inicial, libre de rebajas, funciona como el punto de partida que permite mostrar cuánto —en teoría— se ha reducido el costo del producto.

EF constató que el precio “antes” no coincide con el historial. En ocho meses de recopilación, el artículo no se vendió a ese precio.

En Simán, por ejemplo, el aire acondicionado Samsung Mini Split Inverter de 17.000 BTU indica hoy que anteriormente se cotizó en ¢339.900, cifra que no se encontró en ningún precio de venta final entre marzo y el 28 de noviembre, según la revisión de EF.

La recopilación de datos utilizada en este análisis se realizó durante el último viernes —o fin de semana— de cada mes.

El comportamiento de los precios confirma que, más allá del ruido publicitario del Black Friday, el verdadero ahorro depende del seguimiento que haga cada consumidor y no necesariamente de las ofertas anunciadas.