Economía y Política

Bloque de oposición se une bajo una misma agenda e intenta arrebatarle puestos del Directorio en el Congreso al oficialismo

PLN, Frente Amplio, PUSC y CAC presentó un solo bloque para disputar el directorio legislativo 2026-2027

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Por Tatiana Soto Morales

A pesar de que el oficialismo cuenta con los votos suficientes para asegurar todos los puestos del Directorio Legislativo, las fracciones de oposición optaron por articular candidaturas conjuntas a escasos minutos de la elección de la presidencia, vicepresidencias, secretarías y prosecretarías.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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