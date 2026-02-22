Bloqueos, cancelación de vuelos y alerta migratoria tras muerte de capo del narco: ¿qué pasa en México y cómo afecta a Costa Rica?

La muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias “El Mencho” a manos del ejército de ese país desató una ola de violencia en el estado de Jalisco que ya tiene repercusiones internacionales: cancelación de vuelos, bloqueos en carreteras y una alerta migratoria decretada en Costa Rica para reforzar sus controles fronterizos.

El ejército confirmó este domingo el abatimiento del narcontraficante líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

El capo, de 59 años, murió durante su traslado aéreo a la capital mexicana luego de resultar herido en un enfrentamiento con militares.

Considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de $15 millones, Oseguera encabezaba una de las organizaciones criminales más violentas del país.

Durante el operativo murieron siete presuntos delincuentes y tres militares resultaron heridos. Además, se incautaron armas de alto calibre, incluidos lanzacohetes.

Bloqueos, incendios y suspensión de actividades

Tras los hechos, grupos armados bloquearon carreteras con vehículos incendiados en distintos puntos de Jalisco. De hecho, las autoridades reportaron al menos 21 bloqueos activos durante la tarde del domingo.

En Guadalajara, capital del estado, numerosos comercios cerraron y las calles quedaron semivacías; también se cancelaron eventos masivos y se suspendieron las clases presenciales para el lunes.

La violencia se extendió a destinos turísticos como Puerto Vallarta y alcanzó zonas del vecino estado de Michoacán, donde el CJNG también tiene presencia.

La muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias “El Mencho” a manos del ejército desató una ola de violencia en el estado de Jalisco que ya tiene repercusiones internacionales. (AFP/Ulises Ruiz)

Aerolíneas cancelan vuelos

Según informó la Agence France-Presse (AFP), las aerolíneas United Airlines, Southwest Airlines y Alaska Airlines, así Air Canada y WestJet, anunciaron la cancelación de decenas de vuelos hacia Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo.

Algunas compañías informaron incluso que aeronaves que ya estaban en ruta hacia México tuvieron que regresar ante el deterioro de las condiciones de seguridad.

Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos instó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en México permanecer resguardados “hasta nuevo aviso”.

Costa Rica activa alerta migratoria

Ante el contexto de violencia y la posibilidad de movimientos asociados a estructuras criminales, Costa Rica adoptó medidas preventivas.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, informó la tarde de este domingo el decreto de una alerta migratoria activa desde la 1:00 p.m. para todos los vuelos procedentes de México, así como para pasajeros que lleguen en vuelos de conexión desde ese país.

La medida busca impedir el ingreso a territorio nacional de personas vinculadas con actividades del narcotráfico que, en medio de las circunstancias actuales en México, puedan intentar utilizar Costa Rica como refugio.

“Esta alerta la estamos haciendo de forma conjunta y coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y con autoridades de los Estados Unidos, a efectos de mejorar justamente el uso de nuestras barreras migratorias,”, comentó Zamora.

La muerte de Oseguera ocurre en un momento de presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el gobierno mexicano para frenar el tráfico de drogas, en especial fentanilo.

Por eso, la reacción de Washington no tardó en llegar tras el operativo en México; el subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó públicamente el hecho como “un gran hito” para ambos países.

Mientras tanto, en Jalisco persisten los operativos de seguridad y el refuerzo militar en estados vecinos.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió a la población mantenerse en calma. “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados”, dijo la mandataria en la red X.