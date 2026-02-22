Economía y Política

Bloqueos, cancelación de vuelos y alerta migratoria tras muerte de capo del narco: ¿qué pasa en México y cómo afecta a Costa Rica?

Muerte de líder narcotraficante desató bloqueos, violencia y cancelación de vuelos internacionales en México, mientras Costa Rica activó una alerta migratoria

Por Marcia Solano Miller

La muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias “El Mencho” a manos del ejército de ese país desató una ola de violencia en el estado de Jalisco que ya tiene repercusiones internacionales: cancelación de vuelos, bloqueos en carreteras y una alerta migratoria decretada en Costa Rica para reforzar sus controles fronterizos.








