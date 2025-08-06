Economía y Política

Cambio en migración a Tribu-CR: contribuyentes no podrán modificar su situación tributaria a partir del 25 de septiembre, tras anulación de medida cautelar

El Ministerio de Hacienda apagará la plataforma de la Administración Tributaria Virtual (ATV) el 25 de septiembre a las 11:45 p.m.

Por Tatiana Soto Morales

El Tribunal Contencioso Administrativo anuló la medida cautelar provisionalísima que, semanas atrás, obstaculizó la desactivación del sistema informático de la Administración Tributaria Virtual (ATV) y la migración al nuevo sistema de Tribu-CR.








