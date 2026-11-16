La vida política del periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado a balazos el 16 de noviembre de 2026 en Santo Domingo de Heredia, combinó varios elementos.

Rodríguez destacó en el activismo social, el comentario político en medios y en dos incursiones electorales: una aspiración presidencial con Renovación Costarricense para 2022, cuya ratificación fue rechazada por el Tribunal Supremo de Elecciones, y su candidatura a diputado por San José con Aquí Costa Rica Manda para 2026.

Declaraciones Fiscal General-Caso Camilo Rodríguez

Del periodismo al activismo social

La participación de Camilo Rodríguez en asuntos públicos no se limitó a los partidos.

Estuvo vinculado con movimientos solidaristas y cooperativistas, organizaciones agrícolas y ambientalistas, y causas relacionadas con la protección de nacientes de agua y los acueductos comunales, conocidos como ASADAS.

En 2021 también se destacó como promotor de los derechos de los padres para mantener contacto con sus hijos, junto con la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre.

Desde el periodismo, condujo el programa de opinión política en televisión Alto Contraste.

En sus últimos años utilizó especialmente las redes sociales para denunciar presuntos casos de corrupción, irregularidades en la administración pública y actividades del narcotráfico. Esa exposición fue una parte importante de su presencia en el debate político nacional.

La trayectoria pública de Camilo Rodríguez combinó el periodismo, el activismo social y la participación en procesos electorales.

Sus incursiones electorales

En octubre de 2021 fue anunciado como aspirante a la Presidencia de la República por el Partido Renovación Costarricense. El anuncio incluía que encabezaría también la lista de candidatos a diputados por San José.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó su ratificación porque Renovación Costarricense no tenía sus estructuras vigentes al designar y ratificar candidaturas.

En septiembre de 2025 fue escogido para encabezar la papeleta de diputados por San José del partido Aquí Costa Rica Manda, con miras a las elecciones nacionales de 2026.

La dirigencia de la agrupación explicó que Rodríguez había solicitado la postulación y que su nombramiento fue ratificado tras un análisis y una consulta ante la asamblea partidaria.

Participó en ese proceso electoral como candidato a diputado.

Después de la jornada, declaró que él mismo se había quedado sin votar porque pasó el día visitando centros educativos como parte de su actividad de campaña.

No logró obtener una curul.

El discurso público de Camilo Rodríguez se concentró en los últimos años en denuncias sobre supuestos vínculos entre el narcotráfico y sectores políticos o empresariales.

Algunas de sus declaraciones generaron acciones judiciales, entre ellas una querella de Laura Fernández y actuaciones promovidas por Otto Guevara.