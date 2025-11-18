Economía y Política

Canatrans pide a los candidatos presidenciales impulsar una reforma integral del transporte público

‘El Financiero’ le solicitó a la Cámara de Transportistas que enumerara las principales propuestas dirigidas a los candidatos presidenciales.

Por Tatiana Soto Morales

El transporte público se enfrenta a un momento crítico en el que más de 100 rutas de buses han sido abandonadas por sus operadores, afectando especialmente a las zonas rurales.








CanatransDemandasPrioridadesElecciones 2026
