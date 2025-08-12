Economía y Política

Canatur exige fortalecer seguridad tras críticas de Trump a San José

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Aunque las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, no apuntaban a toda Costa Rica, su comparación sobre la inseguridad de San José activó alertas entre las autoridades del sector turístico costarricense.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
seguridadturismoCosta Rica
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.