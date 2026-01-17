Candidatos a diputado por Heredia: la lista completa

De cara a la próxima contienda electoral, la provincia de Heredia se consolida como un escenario vibrante y altamente disputado para la conformación de la futura Asamblea Legislativa.

Al contar con un electorado reconocido por ser crítico, volátil y con altos índices de educación, la definición de sus escaños será determinante para inclinar la balanza en el equilibrio de fuerzas que gobernará Costa Rica durante el periodo 2026-2030.

La papeleta herediana para esta campaña presenta una oferta política dinámica, reflejo de una provincia que combina la modernidad de las zonas francas y el desarrollo urbano con la tradición y la ruralidad.

Las nóminas integran una variedad de perfiles que abarcan desde figuras del ámbito académico y empresarial, hasta liderazgos comunales y representantes que buscan equilibrar la voz de los cantones del Valle Central con las necesidades de la región de Sarapiquí.

03/08/2022 Lugares de Heredia Palacio Municipal y Fortin. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

A continuación, presentamos el detalle de los candidatos a diputados por Heredia 2026: la lista completa.

Justicia Social Costarricense (PJSC):

Jorge Manuel Duarte Zárate Maricel Morales Campos Fabio Guadalupe Sosa Orias Lucía Ramírez Ruiz Esteban Felipe Venegas Murillo

Progreso Social Democrático (PPSD)

Liliana María Fernández Boza Óscar Ricardo Ramírez Castrillo Fiorella Tasso Prkut José Miguel Murillo Salas Xinia Carrillo Sánchez

Unión Costarricense Democrática (PUCD):

Rocío Córdoba Cambronero Norberto Enrique Montero Segura Leidi Garita Valverde José Pablo Castillo Rodríguez Luz Marina Ocampo Alfaro

Unidos Podemos (UP):

Carlyn Ugalde Guevara Luis Felipe Padilla Zumbado Nidia Ramírez Vargas Gilberto de los Ángeles Pochet Fonseca Laura Patricia Cerdas Rodríguez

Nueva Generación (PNG):

Anabelle Castillo López Wencer Badilla Castillo Marta Benavides Hernández José Antonio Bejarano González Adriana Valverde Méndez

Esperanza y Libertad (PEL):

Yamileth Ramírez Monge Marco David Rodríguez Badilla María del Carmen Villalobos Guzmán Diego Fabián Vargas Borbón

De la Clase Trabajadora (PT):

Esteban Josué Beltrán Ulate

Centro Democrático y Social (PCDS):

Julio Cecilio Ballestero Campos Tatiana Loaiza Rodríguez Isaías Parra Gómez Juliana María Camacho Sánchez

Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN):

Boris Andrés Ramírez Vega Margareth Gabriela Solano Sánchez Frank Alonso Mendoza Hernández Ana Patricia Rodríguez Rodríguez José Luis Madrigal Hernández

Nueva República (NR):

Sherilyn Melissa González Alfaro Axel Molina Bustos Lilian Evangelina Bembhy Mamchur Claudio Slon Hitti

Aquí Costa Rica Manda (ACRM):

Paula de los Ángeles Méndez Rodríguez Guillermo Ávila Vega Carolina María Rodríguez Benavides

Liberal Progresista (PLP):

Meliza María Bernini Esquivel Freddy Vargas Venegas Verónica Valverde Jiménez Leonardo Mauricio Castillo Vanegas Alejandra Vega Ramírez

Pueblo Soberano (PPSO):

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez Juan Manuel Quesada Espinoza Kattia Jiménez Chavarría Luis Alonso Pérez Jiménez Melissa María Villalobos Lobo

Avanza (PA):

Sandra Hernández Hernández Steven Barahona Gutiérrez Sigrid Jeannette Cruz Morales

Esperanza Nacional (PEN):

William Rodríguez Solís Marlene Madrigal Flores Leonardo José Salas Quirós Yadira López Álvarez José Pablo Cerdas Mora

Liberación Nacional (PLN):

Víctor Manuel Hidalgo Solís Ángela Aguilar Vargas Andrés Ugalde Brenes Amelia María Carvajal Murillo Steven Manuel Villalobos León

Alianza Costa Rica Primero (CR1):

Jorge Eduardo Villegas Rojas Karol Cristina González Sánchez Max Heriberto Rodríguez Mora Paula Downs Valle Fabián Antonio Oreamuno Mondragón

Integración Nacional (PIN):

Natalia María Mora Escalante Ricardo Antonio Sossa Ortiz María José Ureña Naranjo Emanuel Corrales Umaña Alejandrina Mohs León

Frente Amplio (FA):

María Eugenia Román Mora Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez Bárbara González Umaña Alejandro Vargas Chinchilla Mariela Andrea Zamora Rey

Unidad Social Cristiana (PUSC):