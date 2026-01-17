Candidatos a diputado por Heredia: la lista completa

De cara a la próxima contienda electoral, la provincia de Heredia se consolida como un escenario vibrante y altamente disputado para la conformación de la futura Asamblea Legislativa.
Al contar con un electorado reconocido por ser crítico, volátil y con altos índices de educación, la definición de sus escaños será determinante para inclinar la balanza en el equilibrio de fuerzas que gobernará Costa Rica durante el periodo 2026-2030.
La papeleta herediana para esta campaña presenta una oferta política dinámica, reflejo de una provincia que combina la modernidad de las zonas francas y el desarrollo urbano con la tradición y la ruralidad.
Las nóminas integran una variedad de perfiles que abarcan desde figuras del ámbito académico y empresarial, hasta liderazgos comunales y representantes que buscan equilibrar la voz de los cantones del Valle Central con las necesidades de la región de Sarapiquí.
A continuación, presentamos el detalle de los candidatos a diputados por Heredia 2026: la lista completa.
Justicia Social Costarricense (PJSC):
- Jorge Manuel Duarte Zárate
- Maricel Morales Campos
- Fabio Guadalupe Sosa Orias
- Lucía Ramírez Ruiz
- Esteban Felipe Venegas Murillo
Progreso Social Democrático (PPSD)
- Liliana María Fernández Boza
- Óscar Ricardo Ramírez Castrillo
- Fiorella Tasso Prkut
- José Miguel Murillo Salas
- Xinia Carrillo Sánchez
Unión Costarricense Democrática (PUCD):
- Rocío Córdoba Cambronero
- Norberto Enrique Montero Segura
- Leidi Garita Valverde
- José Pablo Castillo Rodríguez
- Luz Marina Ocampo Alfaro
Unidos Podemos (UP):
- Carlyn Ugalde Guevara
- Luis Felipe Padilla Zumbado
- Nidia Ramírez Vargas
- Gilberto de los Ángeles Pochet Fonseca
- Laura Patricia Cerdas Rodríguez
Nueva Generación (PNG):
- Anabelle Castillo López
- Wencer Badilla Castillo
- Marta Benavides Hernández
- José Antonio Bejarano González
- Adriana Valverde Méndez
Esperanza y Libertad (PEL):
- Yamileth Ramírez Monge
- Marco David Rodríguez Badilla
- María del Carmen Villalobos Guzmán
- Diego Fabián Vargas Borbón
De la Clase Trabajadora (PT):
- Esteban Josué Beltrán Ulate
Centro Democrático y Social (PCDS):
- Julio Cecilio Ballestero Campos
- Tatiana Loaiza Rodríguez
- Isaías Parra Gómez
- Juliana María Camacho Sánchez
Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN):
- Boris Andrés Ramírez Vega
- Margareth Gabriela Solano Sánchez
- Frank Alonso Mendoza Hernández
- Ana Patricia Rodríguez Rodríguez
- José Luis Madrigal Hernández
Nueva República (NR):
- Sherilyn Melissa González Alfaro
- Axel Molina Bustos
- Lilian Evangelina Bembhy Mamchur
- Claudio Slon Hitti
Aquí Costa Rica Manda (ACRM):
- Paula de los Ángeles Méndez Rodríguez
- Guillermo Ávila Vega
- Carolina María Rodríguez Benavides
Liberal Progresista (PLP):
- Meliza María Bernini Esquivel
- Freddy Vargas Venegas
- Verónica Valverde Jiménez
- Leonardo Mauricio Castillo Vanegas
- Alejandra Vega Ramírez
Pueblo Soberano (PPSO):
- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
- Juan Manuel Quesada Espinoza
- Kattia Jiménez Chavarría
- Luis Alonso Pérez Jiménez
- Melissa María Villalobos Lobo
Avanza (PA):
- Sandra Hernández Hernández
- Steven Barahona Gutiérrez
- Sigrid Jeannette Cruz Morales
Esperanza Nacional (PEN):
- William Rodríguez Solís
- Marlene Madrigal Flores
- Leonardo José Salas Quirós
- Yadira López Álvarez
- José Pablo Cerdas Mora
Liberación Nacional (PLN):
- Víctor Manuel Hidalgo Solís
- Ángela Aguilar Vargas
- Andrés Ugalde Brenes
- Amelia María Carvajal Murillo
- Steven Manuel Villalobos León
Alianza Costa Rica Primero (CR1):
- Jorge Eduardo Villegas Rojas
- Karol Cristina González Sánchez
- Max Heriberto Rodríguez Mora
- Paula Downs Valle
- Fabián Antonio Oreamuno Mondragón
Integración Nacional (PIN):
- Natalia María Mora Escalante
- Ricardo Antonio Sossa Ortiz
- María José Ureña Naranjo
- Emanuel Corrales Umaña
- Alejandrina Mohs León
Frente Amplio (FA):
- María Eugenia Román Mora
- Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez
- Bárbara González Umaña
- Alejandro Vargas Chinchilla
- Mariela Andrea Zamora Rey
Unidad Social Cristiana (PUSC):
- Eliana Paola Sáenz Salazar
- Minor Robles Vargas
- Ana Lidieth Hernández González
- Gabriel Ugalde Zamora
- Karina Eugenia Bolaños Salazar